Киев внес писателя Захара Прилепина в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на украинское министерство культуры. В обновленный список добавили еще трех человек на основании обращения совета нацбезопасности Украины, СБУ, а также совета по вопросам телевидения и радиовещания. Всего в «черном списке» значится около 140 человек.