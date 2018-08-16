Киев внес писателя Захара Прилепина в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на украинское министерство культуры. В обновленный список добавили еще трех человек на основании обращения совета нацбезопасности Украины, СБУ, а также совета по вопросам телевидения и радиовещания. Всего в «черном списке» значится около 140 человек.
Комментарии14
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neyexo 16 августа 2018 | 12:36
Какое имя Киев внес?
Захар Прилепин - это псевдоним.
nelibermot20 16 августа 2018 | 12:51
Думаю для Захара нет лучшей похвалы. А вот бапченки как ни стараются, всё равно остаются неуловимыми Джо. Ибо лживы, бездарны и нелепы.
oldpartizan 16 августа 2018 | 12:52
neyexo: да и хрен с ним, псевдоним, не псевдоним.
прилепу уже бузина с моторылой заждались.
dorin1987 16 августа 2018 | 12:56
_: /Захар Прилепин - это псевдоним./ - Это, скорее собачья кличка, т.к. не "писатель" оно никаким боком.
piterjanis 16 августа 2018 | 12:37
Неудивительно.Власть в Киеве это враги самой Украины.
ivfn 16 августа 2018 | 12:48
piterjanis:
Прилепин расстроился очень. Даже кушать не может
piterjanis 16 августа 2018 | 12:52
ivfn: согласен, ведь он так хотел посмотреть на нерабов,перед которыми каждую неделю ,власть отчитывается на вече.
pravdatut 16 августа 2018 | 12:38
Писцатель- провокатор , захватчик украинских территорий, убийца украинских граждан.
ivfn 16 августа 2018 | 12:45
pravdatut: pravdatut:
//убийца украинских граждан.//
И много он их убил??? Ты то вот живой. Однако.
Самое забавное ,что Прилепина многие знают и уважают ,а ты пыль дорожная,поливалка проедет и нет тебя.
igorkot____1 16 августа 2018 | 12:49
ivfn: Гитлера тоже поначалу и знали и уважали.
timwlad87 16 августа 2018 | 12:45
Киев внес писателя Захара Прилепина в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на украинское министерство культуры. В обновленный список добавили еще трех человек на основании обращения совета нацбезопасности Украины, СБУ, а также совета по вопросам телевидения и радиовещания. Всего в «черном списке» значится около 140 человек.
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И ищё раз,киевская власть это власть ублюдков террористов нацистов которые захватили власть в Киеве в результате военного переворота и потому киевская власть ублюдков террористов не признана ни кем и дело идёт к тому что ранее ведущие переговоры с террористами в Киеве пытаясь принудить к миру дипломатией поняли бессмысленность дальнейших переговоров и будет принимать силовые действия по принуждению киевских террористов к соглашению по минским договорённостям 2 путём ввода миротворческих сил стран гарантов соблюдения минских соглашений 2 враждующими сторонами.
vpu2011 16 августа 2018 | 12:46
Давно пора списки наёмников упорядочить. И их наказывать не по конвенциям, а по деяниям. Начать с переписи тех, кто в поцреотическом угаре засветился в сети и зомбоящике.
hz6691 16 августа 2018 | 12:54
Только в фашистских государствах душевнобольных признавали врагами.
oneoretwo 16 августа 2018 | 12:58
...только сейчас внесли ? ... недоработка...
(а на "писателя" он похож как пингвин на страуса)