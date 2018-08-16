Суд приговорил к 5,5 годам колонии экс-замначальника московского главка СК Никандрова

Мосгорсуд приговорил бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Дениса Никандрова, обвиняемого в получении взятки, к 5,5 годам колонии, передает корр. ТАСС из зала суда.

«Признать Никандрова виновным и приговорить к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья. Суд лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции, при этом не стал назначать штраф в виде дополнительного наказания.

Дело слушалось в особом порядке и в закрытом режиме из-за наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну. В ходе прений сторон прокурор просил назначить Никандрову 5,5 года лишения свободы и штраф в размере 65 млн рублей.