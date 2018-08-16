Суд приговорил к 5,5 годам колонии экс-замначальника московского главка СК Никандрова
«Признать Никандрова виновным и приговорить к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья. Суд лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции, при этом не стал назначать штраф в виде дополнительного наказания.
Дело слушалось в особом порядке и в закрытом режиме из-за наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну. В ходе прений сторон прокурор просил назначить Никандрову 5,5 года лишения свободы и штраф в размере 65 млн рублей.
Комментарии4
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pusto1 16 августа 2018 | 12:39
и где тут гостайна? Вся верхушка повязана.
zloy_sok 16 августа 2018 | 12:40
А как же закон о взятке и 10 кратном размере? Типа уже заплатил?
golfinder 16 августа 2018 | 12:41
Отскочил. Года два уже сидит осталось три. Как в армию в морфлот сходит. Раньше бы исключительная мера была. О непосильным набитых речи конечно нет, все остаётся в целости и сохранности. Дети могут спокойно спать в Англиях ,жена ездить нам процедуры во Францию. Круговая порука.
jamba 16 августа 2018 | 13:01
выйдет через год, максимум полтора, сидеть будет в ментовской зоне;)