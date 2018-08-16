Депутат Шаргунов, поручившийся за фигуранток «Нового величия», считает, что обвиняемые оказались «жертвами провокации»

Депутат Сергей Шаргунов, поручившийся за фигуранток дела «Новое величие» Анну Павликову и Марию Дубовик, если их отпустят под домашний арест, считает, что обвиняемые оказались «жертвами провокации» и их содержание в СИЗО недопустимо. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С самого начала этого процесса на меня выходили близкие обвиняемых и адвокаты и еще раньше я уже писал обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в том, как было сочинено это дело. Оно попахивает очевидной провокацией», — сказал С.Шаргунов.

С.Шаргунов также указал на необходимость «демонтажа» или серьезной переработки статьи 282 УК РФ. По его словам, многие «экстремистские» дела, возбуждаемые по данной статье, выглядят надуманными.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, Валерий Рашкин, а также председатель «Партии Перемен» Дмитрий Гудков поручились за фигуранток дела «Новое величие» А.Павликову и М.Дубовик. Политики передали личные поручительства адвокатам обвиняемых.

Ожидается, что ходатайство следствия об изменении меры пресечения А.Павликовой и М.Дубовик будет рассмотрено сегодня в Дорогомиловском суде.