Депутат Шаргунов, поручившийся за фигуранток «Нового величия», считает, что обвиняемые оказались «жертвами провокации»
Депутат Сергей Шаргунов, поручившийся за фигуранток дела «Новое величие» Анну Павликову и Марию Дубовик, если их отпустят под домашний арест, считает, что обвиняемые оказались «жертвами провокации» и их содержание в СИЗО недопустимо. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«С самого начала этого процесса на меня выходили близкие обвиняемых и адвокаты и еще раньше я уже писал обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в том, как было сочинено это дело. Оно попахивает очевидной провокацией», — сказал С.Шаргунов.
С.Шаргунов также указал на необходимость «демонтажа» или серьезной переработки статьи 282 УК РФ. По его словам, многие «экстремистские» дела, возбуждаемые по данной статье, выглядят надуманными.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, Валерий Рашкин, а также председатель «Партии Перемен» Дмитрий Гудков поручились за фигуранток дела «Новое величие» А.Павликову и М.Дубовик. Политики передали личные поручительства адвокатам обвиняемых.
Ожидается, что ходатайство следствия об изменении меры пресечения А.Павликовой и М.Дубовик будет рассмотрено сегодня в Дорогомиловском суде.
Комментарии6
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olgavik 16 августа 2018 | 12:16
"Житель Барнаула получил пять лет за публикацию в интернете пятна Роршаха. Суд выявил на картинке: демонстрацию нацистской символики, оскорбление чувств верующих, оправдание терроризма и порнографическое изображение мамы одного из следователей."
alex_omsk1 16 августа 2018 | 12:20
Дак шаргуновы сами жертвы разводки главвруна
zapadnay 16 августа 2018 | 12:31
Интересно, а эти депутаты Шергунов и Рашкин голосовали за принятие статьи 282 УК РФ?
staglla 16 августа 2018 | 12:37
А голодовку он не хочет объявить?
Ну в поддержку.
prof57 16 августа 2018 | 12:46
Да не могут быть жертвами провокации большевики, националисты - это их убеждения, за них им и страдать от компрадорской, буржуазной власти.
timber_head 16 августа 2018 | 12:54
Шаркунов, чуя, куда ветер дует, и понимая, что такие как он останутся за бортом, кинулся изображать "либерала и демократа"? А это ничего, что как раз при поддержки таких шаркуновых подобные процессы и набрали силу?