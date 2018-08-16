Российская теннисистка Елена Веснина снялась с открытого чемпионата США

Она не выступит на заключительном сезоне в турнире серии Большого шлема из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба Женской Теннисной ассоциации.

Ранее в этом сезоне Веснина снялась с Уимблдона.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в Нью-Йорке. Он начнется 27 августа.

Российская теннисистка Елена Веснина из-за травмы пропустит заключительный в сезоне турнир из Серии Большого Шлема – ЮС ОПЕН.

В мировой табели о рангах Веснина стоит в шестом десятке. Что не удивительно. После Ролан Гаррос теннисистка практически не выходила на корт из-за травмы левого колена. А вот теперь выяснилось, что и на Открытом Чемпионате США 32-х летняя спортсменка не сыграет. Впрочем, даже будучи в хороших кондициях, Лена едва ли смогла конкурировать с элитой в одиночном разряде. Чего не скажешь о парных соревнованиях. Напомним, что в паре с Екатериной Макаровой Веснина выиграла золото на Олимпиаде в Рио-де Жанейро. Кроме того, в активе российской пары – три турнира из Серии Большого Шлема. Причем, последнюю победу Веснина и Макарова одержали не так давно – на прошлогоднем Уимблдоне.

Открытый Чемпионат США по теннису стартует 27 августа.