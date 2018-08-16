ФСИН предложила создать государственную службу для поддержки людей, освободившихся из колонии

Как заявил исполняющий обязанности главы управления социальной работы ведомства, Федор Ушков, бывшим заключенным требуется помощь психологов, юристов и многих других специалистов, однако у уголовно-исполнительной системы нет полномочий для поддержки освободившихся людей, — передает агентство ТАСС.