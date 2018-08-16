ФСИН предложила создать государственную службу для поддержки людей, освободившихся из колонии
Как заявил исполняющий обязанности главы управления социальной работы ведомства, Федор Ушков, бывшим заключенным требуется помощь психологов, юристов и многих других специалистов, однако у уголовно-исполнительной системы нет полномочий для поддержки освободившихся людей, — передает агентство ТАСС.
Комментарии8
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danko1 16 августа 2018 | 12:12
Помощь от ФСИН освободившимся точно не нужна.
Как и очередные дармоеды в конторе без конкретных обязанностей.
Освободившимся нужна помощь в трудоустройстве, т.к. после выхода на свободу, оказавшись без работы, они вновь преступления совершают и опять на зону попадают.
edyatel 16 августа 2018 | 12:42
danko1: А что государства самого мало? Или его у нас нет?
Так мы доорганизуемся до службы отвечающей за реабилитацию отслуживших в армии
или уволенных из ФСИН.
Может ещё создать фонд материальной поддержки всех сидящих в тюрьме.
mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 12:13
Гулаговские вертухаи не оставят своих заключенных даже после освобождения?
А бабло на такую "заботу" где взять?
oneoretwo 16 августа 2018 | 12:20
...швабры и бутылки из разных мест на теле аккуратно вытаскивать будете ?...
(очередной распил бюджетного бабла)
choma 16 августа 2018 | 12:33
ну надо же, столько спали по времени богатырским сном, а тут проснулись, понятно,не хватает позитива
ugas 16 августа 2018 | 12:34
Гуманисты какие! Никогда бы не подумала...
julia_dvoriki 16 августа 2018 | 12:56
Так перевоспитывают, что потом снова перевоспитывать надо.
choma 16 августа 2018 | 12:58
начальники ФСИН-конченые бараны, если простые люди не могут устроиться на работу, а что клоун Корниенко сделает,если только грехи за Немцова пытатеся отработать, думаю дохлый номер, пускай лучше свои грехи замаливает. а тов последнее время ФСБ -ники так влюбились в православие, что это даже вызывает подозрение