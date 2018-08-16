В Петербурге отделение правозащитного центра Мемориал выселяют из здания

Это помещение правозащитники занимали более 20 лет. Чиновники Комитета имущественных отношений сообщили Мемориалу, что организация должна съехать. По каким причинам, неизвестно, — рассказал «Эху Москвы» сопредседатель общества в Петербурге Александр Даниэль.

Ранее петербургские власти постоянно включали Мемориал в перечень общественных объединений, которые освобождаются от арендной платы за использование помещений.