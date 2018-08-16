В Петербурге отделение правозащитного центра Мемориал выселяют из здания
Это помещение правозащитники занимали более 20 лет. Чиновники Комитета имущественных отношений сообщили Мемориалу, что организация должна съехать. По каким причинам, неизвестно, — рассказал «Эху Москвы» сопредседатель общества в Петербурге Александр Даниэль.
Ранее петербургские власти постоянно включали Мемориал в перечень общественных объединений, которые освобождаются от арендной платы за использование помещений.
Комментарии9
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galla 16 августа 2018 | 12:12
Как смольный это объясняет? А что говорит наш любимый мэр?
vlad_sabbath 16 августа 2018 | 12:15
Ну ясно, что выселяют. по команде сверху. К сожалению, не все способны на гражданское мужество не подчиняться бандитскому режиму.
aleks50 Алексей Клубников 16 августа 2018 | 12:15
Кгбшники и вертухаи здание себе присмотрели?
ramus 16 августа 2018 | 12:29
Власть необходимо переизбрать.
tks 16 августа 2018 | 12:44
ramus: Оккупантов не переизбирают.
ivar1964 16 августа 2018 | 12:40
Неактуальная организация. Требуется место для "Союза Михаила-Архангела".
tks 16 августа 2018 | 12:41
Обыкновенный путизм.
disdai 16 августа 2018 | 12:42
Память больше не нужна.
По ночному городу бредёт
Тишина.
agamasat 16 августа 2018 | 13:08
А почему бы троллей пригожинских с Савушкина не выселить, да спец транспортом не доставить в отделение полиции с предъявлением обвинения в разжигании межнациональной и международной вражды?