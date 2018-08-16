Известному петербургскому миллиардеру Дмитрию Михальченко предъявлено обвинение в организации масштабных хищений при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огареве. При этом, размер ущерба возрос более чем в четыре раза.

Окончательное обвинение в создании организованного преступного сообщества и растрате в особо крупном размере, по данным источников «Коммерсанта», было предъявлено неделю назад. Помимо главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, фигурантами расследования являются еще 6 человек. Как пишет газета, вчера обвиняемые должны были приступить к ознакомлению с материалами. Однако когда адвокаты пришли в СКР, им сообщили, что начало процедуры переносится на пятницу. Причин следствие объяснять не стало. Издание отмечает, что из дела исключили статью о мошенничестве, переквалифицировав дело на растрату. Расследование хищений бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции главы государства было возбуждено в марте прошлого года. Речь идет о контракте ФСО и «Атэкс» на сумму около 6 миллиардов рублей, который не был до конца исполнен. Изначально организатором ОПС следствие считало бывшего руководителя «Атэкса» при ФСО Андрея Каминова, а причиненный ущерб оценивался в 225 миллионов рублей. Теперь эта сумма возросла до почти 1 миллиарда 300 миллионов.

Представители обвиняемых от комментариев отказались. Известно, что трое фигурантов дела вину признали, остальные ее отрицают.