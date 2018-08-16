Известному петербургскому миллиардеру Дмитрию Михальченко предъявлено обвинение в организации масштабных хищений
Известному петербургскому миллиардеру Дмитрию Михальченко предъявлено обвинение в организации масштабных хищений при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огареве. При этом, размер ущерба возрос более чем в четыре раза.
Окончательное обвинение в создании организованного преступного сообщества и растрате в особо крупном размере, по данным источников «Коммерсанта», было предъявлено неделю назад. Помимо главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, фигурантами расследования являются еще 6 человек. Как пишет газета, вчера обвиняемые должны были приступить к ознакомлению с материалами. Однако когда адвокаты пришли в СКР, им сообщили, что начало процедуры переносится на пятницу. Причин следствие объяснять не стало. Издание отмечает, что из дела исключили статью о мошенничестве, переквалифицировав дело на растрату. Расследование хищений бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции главы государства было возбуждено в марте прошлого года. Речь идет о контракте ФСО и «Атэкс» на сумму около 6 миллиардов рублей, который не был до конца исполнен. Изначально организатором ОПС следствие считало бывшего руководителя «Атэкса» при ФСО Андрея Каминова, а причиненный ущерб оценивался в 225 миллионов рублей. Теперь эта сумма возросла до почти 1 миллиарда 300 миллионов.
Представители обвиняемых от комментариев отказались. Известно, что трое фигурантов дела вину признали, остальные ее отрицают.
Комментарии24
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ukraminadozemljudobrjt 16 августа 2018 | 12:10
Его уже признали политическим заключенный Ахуйджакова уже вышла с плакатом свободу миллиардеру.
danko1 16 августа 2018 | 12:20
Сколько же "президент" тратит на свои дворцы, когда люди по его вине в нищете живут, если у него только на реконструкции миллиарды похищают.
На содержание этого ничтожества триллионы уходят, в сотни раз больше, чем на содержание президентов в странах с высоким уровнем жизни населения.
Прямая связь.
Да и одно ворьё окружает президента, если даже украденный им именной перстень кубка Стэнли был украден из кремлевской библиотеки.
rifles 16 августа 2018 | 12:22
ukraminadozemljudobrjt:
А плакат ей ты нарисовал
и как порядочный и честный человек всячески ее поддерживаешь?Молодец!Есть же и среди пригожинских троллей порядочные люди))
ltvjrhfn2 16 августа 2018 | 12:29
rifles:
есть! вы только списочек дайте. воров рукопожатых и воров не рукопожатых. Что бы не запутаться.
mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 12:10
Возмутительно, что нашлись негодяи, посмевшие похитить личные деньги любимого нацдилера, на которые он строил себе скромное жилище.
Ведь всю жизнь работал на благо Отечества и копил на домик.
piterjanis 16 августа 2018 | 12:14
ему нужно объявить голодовку
avp235 16 августа 2018 | 12:15
Поскребите любого известного российского миллиардера и обнаружите организацию масштабных хищений.
edyatel 16 августа 2018 | 12:27
avp235: Не надо скрести и тратить время правоохранительной системы.
Представляете сколько дармоедов будет пиариться и получать неадекватную зарплату раскручивая это дело.
Проще пристрелить при попытке к бегству.
navsegda 16 августа 2018 | 12:16
Берёшь любого русского миллиардера и по той же статье , не ошибётесь
nikolaitschi 16 августа 2018 | 12:16
Не пестрят ли газеты объявлениями:" Срочно куплю собачью конуру в кооперативе "Озеро"?
vladimirgornitsky 16 августа 2018 | 12:16
Неужели Акела стареет?
Чтобы воровали так внаглую у старшего? Это значит, совсем страх потеряли.
Да, старость - не радость.
И ведь не найдется такого Маугли, чтобы заступился и спас.
sab171 16 августа 2018 | 12:16
материал для еще одной серии "он вам не вован".
vladislav 16 августа 2018 | 12:17
Не занёс куда следует.
vladimirgornitsky 16 августа 2018 | 12:27
vladislav:
Это кому же заносить надо, если воруешь у главного?
zabral 16 августа 2018 | 12:20
Как там в России? воруют. Вор, вора погоняет. Не подмажишь не поедишь.
vasya_von_smetankin 16 августа 2018 | 12:27
Больше "врагов" - это больше звёздочек, должностей и бюджетов!
Наши враги - это наши кормильцы!
Во славу НАТО!
putn_pnh 16 августа 2018 | 12:28
Ну вот и такие нужные миллиарды для бюджета.
croaker 16 августа 2018 | 12:30
Видимо, кому-то из важняков дорогу перешёл,т.к. просто так за масштабные хищения у нас не привлекают.
na555 16 августа 2018 | 12:33
Сумма отката была равна 225 лимонов, а теперь возрастла с учетом набежавших процентов до 1 лярда и 300 лимонов.
all_seeing74 16 августа 2018 | 12:35
Пришло время стричь баранов!)))))
tks 16 августа 2018 | 12:35
Мерзавец! Самого Фюрера обокрасть посмел!!
По сегодняшним реалиям, любой бизнес-холдинг, "завязанный" на бизнесмена, но официально не зарегистрированный, подходит под преступное сообщество (ст.210 УК РФ).
oneoretwo 16 августа 2018 | 12:42
...что, делиться перестал или вульгарный "дарвинизм" ?
hiryrg 16 августа 2018 | 12:45
Какая замечательная новость! Еще одну воровскую гниду по фамилии Михальченко выявили. И сколько ещё не выявленных?
henry52 16 августа 2018 | 12:51
Как сказал один очень заслуженный Окадэмик: "Кто не понял - тот поймет"...