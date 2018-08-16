Сборная России по футболу после домашнего чемпионата мира поднялась с 70-го на 49-е место в рейтинге ФИФА
Новая версия рейтинга опубликована сегодня на официальном сайте Международной федерации футбола.
На прошедшем Чемпионате национальная команда дошла до четвертьфинала.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sumars 16 августа 2018 | 11:43
ну скоро пойдет откат назад:)
bozman_xl 16 августа 2018 | 11:51
Во как! Заслуженные Мастера Спорта, ЗМС (т.е чемпионы мира 2018) и на 49-м месте. Такие чудеса бывают только в России
fig_vvam 16 августа 2018 | 12:07
bozman_xl: А чо там у хохлов?- как любят спрашивать нащи братья меньшие-портянки.
А они на 35 месте, мать их так и разэдак.
А США вообще на 22 месте.
Это куда друг Инфантина смотрит? Мало ему, суке, разве дали.
Что это за рейтинг такой?
jamba 16 августа 2018 | 12:03
Рейтинг спорный! В отличии от всех остальных, сборная РФ стартовала не с "нулевой" отметки (без отбора!), а пробилась в чемпионат благодаря админресурсу!)))
sumars 16 августа 2018 | 12:04
jamba: так она и не пробилась бы даже в групповой)))
andreyoo 16 августа 2018 | 12:16
jamba: В отличии от всех остальных, сборная РФ стартовала не с "нулевой" отметки (без отбора!), а пробилась в чемпионат благодаря админресурсу!)))
---
Читаем и думаем тщательнее. Это не рейтинг ЧМ. Это рейтинг сборных, общий, где учитываются и прошлые "заслуги". И кстати, как раз неучастие России в отборочных играх сыграло на снижение ее рейтинга. И кстати, в рейтинге на сайте ФИФА Россия отмечена как показавшая наибольший рост
fig_vvam 16 августа 2018 | 12:30
andreyoo: Дурачок в шляпке, наименьший рост у Юразилии. Самая отсталая в футболе страна. Как была на 1-м месте, так и осталась на нем.
sab171 16 августа 2018 | 12:09
плевать на цифры рейтинга, он для неудачников - ЗМС, ордена, истерия по цене Головина вот наше все.