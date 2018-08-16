Турция выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США
Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Анкара покинула этот список вслед за Москвой — в мае Россия существенно сократила свои вложения в гособлигации США.
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Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. Анкара покинула этот список вслед за Москвой — в мае Россия существенно сократила свои вложения в гособлигации США.
Комментарии13
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tvitov66 16 августа 2018 | 11:47
Странно что продажа такого количество долговых расписок не обвалило курс проклятого доллара ... он гад даже не заметил! Осталась одна надежда - супервулкан Йеллоустоун
fig_vvam 16 августа 2018 | 11:56
tvitov66: В акмерик5е царит ужас от того, что Россия продала свои трижерис на 20 миллиардов долларов, это ведь процент от 22 с лишним триллионов, а тут еще Турция миллиардов 5 продала. Ужас просто и паника в Минфине США.
Или не заметили?
А супервулкан вот-вот начнет извержение, как раз прошло ровно 700 тысяч лет с предыдущего извержения, а он работает как часы.
Недолго ждать осталось.
Не более 10 тысяч лет , ну плюс-минус тысяча.
navsegda 16 августа 2018 | 12:05
tvitov66: Действительно геологи говорят что Йеллоустоун скоро рванёт , НО по геологическим меркам скоро это 10.000 - 20.000 лет ))) ждёмс
ura_123 16 августа 2018 | 12:09
tvitov66: Зато как укрепилась турецкая лира сразу вслед за рублём!
;-)
zor 16 августа 2018 | 12:21
tvitov66: Что бы понимать масштаб
Россия -1.28% мировой экономики
Турция-1%
США-18.57%
fedor57 16 августа 2018 | 11:51
Турция не была крупным держателем американских облигаций. Вот если американские активы скинут Китай с Японией это будет существенно для штатов - придется поднимать ставку.
ura_123 16 августа 2018 | 12:11
fedor57: Если бы Китай да Япония... Там дЭбилов поменьше чем в тех двух вышеупомянутых странах от американских активов избавившихся)))
avp235 16 августа 2018 | 12:18
fedor57:
Это, наверное, самые ликвидные активы. Они сразу перекупаются другими участниками и не оказывают никакого влияния на доллар. Просто одни продают, другие покупают.
seryj_wolk 16 августа 2018 | 11:57
Будут на потеху всему миру покупать у рфии за твердую лиру, а продавать за твердейший рупь. В детстве играли в карточную игру ББ- кто кого. Торговля Турции с рфией за собственные валюты - это что-то похожее.
ura_123 16 августа 2018 | 12:14
seryj_wolk: А ежели вспомнить как Египет решил обслуживать россиян за рубли( по курсу $1 / 100₽) так тож вааще песня ))))
len56 16 августа 2018 | 12:12
Просыпаюсь утром рано-
Нет эржепа эрдогана!
Он вчера курил "опал".
Нынче лиры курс упал!
zor 16 августа 2018 | 12:33
len56: В новостях:что сегодня утром рано
У Эрджепа Эрдогана
У Эрджепа член опал
Сразу лиры курс упал!
nikolaitschi 16 августа 2018 | 12:19
Продавать актив в период его устойчивого роста - первый признак идиота. наносящего вред .... самому себе.