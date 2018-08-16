Первый в России гей-парад, анонсированный гей-сообществом, не состоится
Как сообщили радиостанции Говорит Москва в администрации Новоульяновска, руководство города было не в курсе, теперь получило информацию и проведение парада запретило.
Ранее сайт Регион.онлайн, со ссылкой на лидера московского ЛГБТ-сообщества Николая Алексеева сообщил, что глава местной администрации Светлана Косаринова согласовала гей-парад в поселке Яблоневый, где официально проживают семь человек. По словам Алексеева, власти разрешили акцию с участием до 300 человек.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 11:41
Неужели среди семи местных жителей нет геев и лесбиянок?
gordy 16 августа 2018 | 11:53
... а любовь прошла стороной?
ivfn 16 августа 2018 | 12:10
mikhail_spb_:
Там одни бывшие коммунисты ,а они блюдут правила
sg97 16 августа 2018 | 11:51
У-ха-ха-ха. А как возбудились местные гомячки. Уже прикидывали наряды и косметику, а тут такой облом ))) Да самая страя бабка в самой дальней деревне поднимет пидорасов на вилы. Россия - для людей! Не места в ней дырявым жЫвотным!!!!
fig_vvam 16 августа 2018 | 12:12
sg97: За что же ты так руководжство России не любишь?
Чем тебе Володин не угодил?
Ну пообещал, что пенсии не будет, и что?
так-то он хороший. Официально даже женат. Правда на ком неясно.
lager23 16 августа 2018 | 11:52
С стране каждый день происходит гейпарад, спросите у Володина и прочих гей активистов депутанов!
navsegda 16 августа 2018 | 12:02
lager23: Каждый год в день МВД
vladimirgornitsky 16 августа 2018 | 11:53
Руководство горорда было не в курсе, что Россия - гомофобская страна?
Или они привыкли называть геев по-другому, "по-народному" и просто не поняли, о чем речь шла?
andreyoo 16 августа 2018 | 11:55
vladimirgornitsky: Определенно. Когда мэру сказали, что их геи это наши пид.р.сы, та сразу передумала
andreyoo 16 августа 2018 | 11:57
Дык сразу было понятно, что кто-то стебется. то ли руководство Новоульяновска, то ли лидер московского ЛГБТ-сообщества, то ли сайт Регион.онлайн
vlabumur 16 августа 2018 | 11:57
Вот только порадовался за гомосеков и опять облом.
Как говорил великий пролетарский писатель. "Гомосек это звучит гордо."
prostovanya 16 августа 2018 | 11:59
Первый в России гей-парад, анонсированный гей-сообществом, не состоится из-за отказа местной гей-администрации...
filosof64 16 августа 2018 | 12:05
У Европы есть чему еще поучиться, кроме г..парадов. может с другого начнем?
golfinder 16 августа 2018 | 12:22
А зачем нужен этот парад? Им ,что без парада члены заставляют на Красной площади к брусчатке прибивать. Пусть сидят и радуются тому ,что Эхо рекламирует парад педиков.
Т.е упомянуть в эфире какая фирма выпускает плохой товар - нельзя, а вот о парадах педиков - можно.
collapse 16 августа 2018 | 12:32
В нищей Ульяновской области (Новоульяновск)- природная катастрофа- дичайшая засуха и жара-жара!!!. Природа гибнет, все живое умирает, а они про геев. ЖРАТЬ скоро нечего будет.
Заброшенные обгорелые с зимы поля, сады, дачи, кучи мусора на склонах и берегах Волги.
Никому нет дела, а про парад прописали - нате, пожалуйста.
У нас там в Новоульяновске огород-брошка, там бывать, сердце кровью обливается от перемен.
А Новоульяновск- всего лишь пыльное поселение-спутник при цементном заводе,
brezhneput 16 августа 2018 | 12:34
Предлагаю геев не ограничивать, а просто клеймить. К примеру, татуировку на лбу. И всё! Пусть потом стыдятся того, что они геи.