Первый в России гей-парад, анонсированный гей-сообществом, не состоится

Как сообщили радиостанции Говорит Москва в администрации Новоульяновска, руководство города было не в курсе, теперь получило информацию и проведение парада запретило.

Ранее сайт Регион.онлайн, со ссылкой на лидера московского ЛГБТ-сообщества Николая Алексеева сообщил, что глава местной администрации Светлана Косаринова согласовала гей-парад в поселке Яблоневый, где официально проживают семь человек. По словам Алексеева, власти разрешили акцию с участием до 300 человек.