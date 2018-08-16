Одна из  ведущих актрис «Ленкома», Татьяна Кравченко, обратилась в полицию из-за угроз

По данным агентства «Москва», с начала августа народная артистка России начала получать сообщения от неизвестного человека. В одном из СМС По его этот человек попросил, чтобы актриса перевела ему 10 тысяч рублей. Полиция организовала проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.