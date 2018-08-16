Одна из ведущих актрис «Ленкома», Татьяна Кравченко, обратилась в полицию из-за угроз
По данным агентства «Москва», с начала августа народная артистка России начала получать сообщения от неизвестного человека. В одном из СМС По его этот человек попросил, чтобы актриса перевела ему 10 тысяч рублей. Полиция организовала проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии12
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m_doc 16 августа 2018 | 11:47
Преступление века, достойное внимания ЭМ!! Как страшно жЫть...
Желтушники неграмотные. Тьфу на вас.
ivfn 16 августа 2018 | 12:05
m_doc:
Есть повод слинять в Европы или Америки
navsegda 16 августа 2018 | 12:19
m_doc: До свидания
vlabumur 16 августа 2018 | 11:51
Нас Рать..
hiryrg 16 августа 2018 | 11:52
Велика беда. Получила смс - сразу поменяй симкарту . Тоже мне - трагедия. Этих мошенников столько - и не пересчитаешь.
boyskayt 16 августа 2018 | 11:55
hiryrg:
и будет еще больше если их не сажать
ivfn 16 августа 2018 | 12:07
boyskayt:
//если их не сажать//
Может сразу на дыбу или в газовую камеру. ????
sg97 16 августа 2018 | 11:53
Зеленский небось побирается )))) На Украине за одну русофобию уже не платят..
prostovanya 16 августа 2018 | 11:54
И трёшку - на подкуп президента...
kaputvsemu 16 августа 2018 | 12:03
Отец Федор наконец добрался до инженера Брунса и просит правнучку выслать 10 тысяч рублей с учётом инфляции.
jamba 16 августа 2018 | 12:10
Как думаете, у скольких людей, за последнюю неделю, в РФ вымогали 10 т/руб?;))))))))))))) Веник, запутавшись в "энторнетвызовах", превратил редакцию в помойку!))) Впрочем, "желтушность", появилась не вчера! Веник неплохой манипулятор, он умеет выдать "всеядность", за "объективность и беспристрастность";)))))
addi 16 августа 2018 | 12:41
Сплетню превратили даже не в новость, а в событие....