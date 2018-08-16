В Петербурге выселяют правозащитную организацию «Мемориал». Об этом сообщает сайт Фонтанка со ссылкой на депутата заксобрания Бориса Вишневского. Он считает, что объективных причин отказать «Мемориалу» в праве дальше арендовать помещение, нет.