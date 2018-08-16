В Петербурге выселяют правозащитную организацию «Мемориал»
В Петербурге выселяют правозащитную организацию «Мемориал». Об этом сообщает сайт Фонтанка со ссылкой на депутата заксобрания Бориса Вишневского. Он считает, что объективных причин отказать «Мемориалу» в праве дальше арендовать помещение, нет.
Комментарии20
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mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 11:36
Чекисты и кэпээсэсовцы пакостят "Мемориалу", который вскрывает факты жутких преступлений их власти.
danko1 16 августа 2018 | 11:49
mikhail_spb_: Правопреемники прошлых преступлений, творящие преступления в настоящем, желают все преступления в тайне оставить.
zor 16 августа 2018 | 12:02
mikhail_spb_: Ребята,не переживайте.Это агония.Загнанная полуголым наездником (см.фотографию Питин на коне)падшая власть дергается в конвульсиях и судорогах бьет копытом.Все кто находится рядом - могут пострадать.
Мой совет:отойти на безопасное растояние и подождать пока кляча сама издохнет .Уже недолго.
vladimirgornitsky 16 августа 2018 | 11:43
По-моему, ненависть, которую испытывает власть ко всем правозащитникам, оппозиционерам и т.д. - это вполне объективная причина.
Пусть спасибо скажут, что их на улицу выкидывают, а не под суд отдают - статью-то, если команда будет, враз отыщут.
vlabumur 16 августа 2018 | 11:45
Хоть дедушку Ленина не выселяют и то хорошо.
sg97 16 августа 2018 | 11:47
Этих лживых продажных пидлорасов давно было пора поганой метлой вымести с территории России. Конченые ублюдки. Мрази
А хоть одна падла из хомячков вспомнила что вчера было 100 лет со дня вторжения их хозяев на территорию России? 15.08.1918 года началась американская оккупация Дальнего Востока. Эти ублюдки не стесняясь говорили что Россия больше не страна, а территория и грабили почем зря.. Правда отхватили все таки пиздюлей от молодой Советской власти и убрались восвояси как побитые шакалы.. Видимо забыли, суки
elenaj1959 16 августа 2018 | 12:01
sg97: "Этих лживых продажных пидлорасов давно было пора поганой метлой вымести с территории России."
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Вы уже собрали чемоданы?
oneoretwo 16 августа 2018 | 12:14
elenaj1959: ...слово "чемодан" им не осилить, вы же видите - тот исчо "словарный запас", как у плешивого из подворотни...
oneoretwo 16 августа 2018 | 12:34
oneoretwo: зы:
сотрудничать с плешивыми, 1мно, могут только существа из группы социально-генетических отбросов;
места обитания и концентрации подобных организмов довольно хорошо известны: тюрьмы, включая т.н. "красные", гестапо-мвд, нквд, "подвешенные на крюк" и стукачи всех цветов и калибров, рпц пыльного со всеми филиалами, различные направления путлерюгенда, психушки в широком смысле этого слова, просто опустившиеся с различными отклонениями от "нормального"...
вот из этой помойной тины и в разных вариантах, в зависимости от местных условий, плешивый со товарищи и черпает себе "соратников" для "поддержки"...
pavelmistery 16 августа 2018 | 12:06
sg97: Поддерживаю. Пора гнать кремлеботов.
А 100 лет назад была не оккупация, а военная интервенция. После выполнения ряда целей, они сами покинули страну, никто их даже не гнал. Это описано в статье "Иностранная военная интервенция в России".
ematveev 16 августа 2018 | 12:15
pavelmistery:
И это, естественно, полностью оправдывает США.
navsegda 16 августа 2018 | 12:10
sg97: То есть захватывать чужие земли можно только русским ? С какого болта Дальний Восток стал русской землёй ? Там всегда было своё коренное население и о русских слыхом не слыхивали пока не припёрлись
vlabumur 16 августа 2018 | 12:23
sg97: 15.08.1918 года началась американская оккупация Дальнего Востока.
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100 лет назад, в начале августа 1918 года небольшие отряды белогвардейцев численностью около 3000 человек взяли Казань, обратив в бегство 10 000 красноармейцев. Бегство было столь стремительным, что в руки белых, среди которых выделялся полк Владимира Каппеля, попала половина золотого запаса России.
"После двухдневного боя, 7-го августа частями Самарского отряда Народной армии и чехословаками совместно с нашей боевой флотилией Казань взята. Трофеи не поддаются подсчёту, захвачен золотой запас России 650 миллионов. Потери моего отряда - 25 человек, войска вели себя прекрасно", - телеграфировал Каппель.
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Много было событий время бурное.
buzukin1908 16 августа 2018 | 11:48
Гробокопателей и клеветников - на улицу! Пусть там раздирают коросты и нагнетают, возбуждают и отрабатывают оранжевые гранты! И так будет с каждой гнусной нежелательной организацией. Ибонепуй - на войне как на войне, и вот вам фак во всю морду, господа иностранные агенты! В ГУЛаг! В зиндан! На каторгу, как дедов-вредителей :)
polikarpich 16 августа 2018 | 12:46
buzukin1908: И как прадедов-подпольщиков-революционеров?
Ну что ж! À la guerre comme à la guerre. Смотри, Базукин, потом не жалуйся. У меня память хорошая. :-)
oneoretwo 16 августа 2018 | 11:52
...вам же написали, что "война уже идет" и это война воров из нквд против всех: планеты и страны...
m_doc 16 августа 2018 | 11:53
Кто их финансирует? Пусть у него/них дома и обитают.
buzukin1908 16 августа 2018 | 11:57
m_doc: Десять минут пешком до Гельвеции с любого места Разъезжей :)
tks 16 августа 2018 | 12:01
Обыкновенный путизм.
vasya_von_smetankin 16 августа 2018 | 12:05
Нынче защищать людей в России - это значит проявлять высшую степень русофобии и работать на Америку.