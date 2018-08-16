Министерство просвещения намерено ужесточить порядок отбора приемных родителей
Это связано с серией происшествий, — заявила глава ведомства Ольга Васильева. Речь идет об ограничении количества приемных детей в одной семье и о более тщательном подборе будущих приемных родителей, — сообщает РБК.
Для адекватного отбора приемных родителей необходимо создать качественную систему подготовки органов опеки, — такое мнение в интервью ТАСС высказала руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член Общественной палаты Елена Альшанская. Альшанская добавила, что нет никаких образовательных учреждений, которые бы готовили сотрудников органов опеки.
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