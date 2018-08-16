Россия выступила против запрета в рамках ООН так называемых «роботов-убийц».

Речь идет об автономных системах вооружений, правовое регулирование которых на международном уровне будет обсуждаться в Женеве в конце августа.

Россия в целом не против ограничений на использование боевых роботов, но полный юридический запрет на них считает нецелесообразным, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей МИДа. Источник издания поясняет, что полноценного искусственного интеллекта еще не существует и представление об этой технологии «пока лишь весьма поверхностное и умозрительное». Поэтому отказываться от смертоносных автономных систем вооружений не стоит, при условии сохранения над ними человеческого контроля. Той же позиции придерживаются Франция и Германия. Они предлагают принять соответствующее политическое заявление на переговорах в Женеве под эгидой ООН. Противники таких систем предупреждают, что дипломаты могут просто не успеть предотвратить катастрофу, и уже в обозримом будущем на поле боя будут действовать абсолютно автономные системы. Они будут самостоятельно выбирать цели и атаковать их, без какого-либо контроля со стороны человека.

По данным «Коммерсанта», за полный запрет «роботов-убийц» выступает 26 стран. Среди них в частности Австрия, Бразилия и Ватикан.