Россия выступила против запрета в рамках ООН так называемых «роботов-убийц»
Речь идет об автономных системах вооружений, правовое регулирование которых на международном уровне будет обсуждаться в Женеве в конце августа.
Россия в целом не против ограничений на использование боевых роботов, но полный юридический запрет на них считает нецелесообразным, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей МИДа. Источник издания поясняет, что полноценного искусственного интеллекта еще не существует и представление об этой технологии «пока лишь весьма поверхностное и умозрительное». Поэтому отказываться от смертоносных автономных систем вооружений не стоит, при условии сохранения над ними человеческого контроля. Той же позиции придерживаются Франция и Германия. Они предлагают принять соответствующее политическое заявление на переговорах в Женеве под эгидой ООН. Противники таких систем предупреждают, что дипломаты могут просто не успеть предотвратить катастрофу, и уже в обозримом будущем на поле боя будут действовать абсолютно автономные системы. Они будут самостоятельно выбирать цели и атаковать их, без какого-либо контроля со стороны человека.
По данным «Коммерсанта», за полный запрет «роботов-убийц» выступает 26 стран. Среди них в частности Австрия, Бразилия и Ватикан.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
panilipropal 16 августа 2018 | 11:06
С понтом они у нас есть)))
olegleon 16 августа 2018 | 11:10
а Ватикан то каким боком?!
timwlad86 16 августа 2018 | 11:12
Россия выступила против запрета в рамках ООН так называемых «роботов-убийц».
Речь идет об автономных системах вооружений, правовое регулирование которых на международном уровне будет обсуждаться в Женеве в конце августа.
Россия в целом не против ограничений на использование боевых роботов, но полный юридический запрет на них считает нецелесообразным, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей МИДа. Источник издания поясняет, что полноценного искусственного интеллекта еще не существует и представление об этой технологии «пока лишь весьма поверхностное и умозрительное». Поэтому отказываться от смертоносных автономных систем вооружений не стоит, при условии сохранения над ними человеческого контроля. Той же позиции придерживаются Франция и Германия. Они предлагают принять соответствующее политическое заявление на переговорах в Женеве под эгидой ООН. Противники таких систем предупреждают, что дипломаты могут просто не успеть предотвратить катастрофу, и уже в обозримом будущем на поле боя будут действовать абсолютно автономные системы. Они будут самостоятельно выбирать цели и атаковать их, без какого-либо контроля со стороны человека.
По данным «Коммерсанта», за полный запрет «роботов-убийц» выступает 26 стран. Среди них в частности Австрия, Бразилия и Ватикан
----------------
Лишение ответственности не Божьих помыслах.
Иначе бы не сослали на Землю из Рая Адама и Еву,коли те познали соблазны познания.
Потому и уравнялись они в своих помыслах создания с творцом.
Все дело Десяти Заповедях которые и надобно Соблюдать всем Сторонникам Христианского Вероисповедания.
В Десяти Заповедях не говорится вообще о запретах и разрешении чего либо.,так как запрет и разрешение это вопрос познания и применения.
testmeter 16 августа 2018 | 11:12
Ага, да... Россия также поддерживала запрет химического оружия
mamiluk 16 августа 2018 | 11:13
Кремлёвский "Урфин-Джюс"-хоть сейчас готов обработать деревянных болванчиков и создать управляемую им самим армию-убийц....и было бы странным ждать от агрессора ограничений на создание и использование боевых роботов...он спит и видит себя властелином мира...может как раз в это время в кремлевских подвалах его алхимики и кропят над созданием "оружии возмездия"...