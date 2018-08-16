Депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Сергей Шаргунов, а также политик Дмитрий Гудков поручились за Павликову и Дубовик...

Они гарантируют полное соблюдение законодательства фигурантками так называемого дела «Нового величия», если их отпустят из СИЗО под домашний арест. Личные поручительства переданы адвокатам, — сообщает сайт Znak.com.

«Общество должно приложить максимум усилий, чтобы вызволить фигуранток дела», — сказал «Эху Москвы» политик Дмитрий Гудков. По словам Гудкова, также должны быть наказаны те, кто сфабриковал это дело.

Вопрос о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик из СИЗО под домашний арест Дорогомиловский суд, как ожидается, начнет рассматривать через час. Накануне в поддержку девушек в Москве прошел «Марш матерей», в котором приняли участие несколько сотен человек.