Депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Сергей Шаргунов, а также политик Дмитрий Гудков поручились за Павликову и Дубовик
Они гарантируют полное соблюдение законодательства фигурантками так называемого дела «Нового величия», если их отпустят из СИЗО под домашний арест. Личные поручительства переданы адвокатам, — сообщает сайт Znak.com.
«Общество должно приложить максимум усилий, чтобы вызволить фигуранток дела», — сказал «Эху Москвы» политик Дмитрий Гудков. По словам Гудкова, также должны быть наказаны те, кто сфабриковал это дело.
Вопрос о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик из СИЗО под домашний арест Дорогомиловский суд, как ожидается, начнет рассматривать через час. Накануне в поддержку девушек в Москве прошел «Марш матерей», в котором приняли участие несколько сотен человек.
Комментарии5
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olegleon 16 августа 2018 | 11:04
а какое наказание им грозит, если, например, отпущенные убегут из страны? готовы поручители сами в СИЗО сидеть??
patrikk_1 16 августа 2018 | 11:09
Депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Сергей Шаргунов, а также политик Дмитрий Гудков поручились за Павликову и Дубовик...
Все трое, в той или иной степени, связаны с "Эхо Москвы". Информация к размышлению.
gvzdk 16 августа 2018 | 11:12
patrikk_1: ты тоже каким то образом связан с Эхом, к сожалению, и что....
mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 11:07
В нынешней России имеет значение только поручительство самого дорогого для россиян человека.
serge_moro 16 августа 2018 | 11:08
mikhail_spb_: Девчонок очень жалко. Путин надломал им жизнь, покалечил души. Павликова,говорят ,возможно не сможет иметь детей. Путин борется сдетьми ,уменьшая рождаемость страны. Путин принес столько несчастья ,уже практически в каждую вторую семью ,что это сопоставимо с потерями на войне. Путин на словах воюет с американцами, а на деле со своим населением. Кто сможет остановить его , чтобы он перестал уничтожать Россию ?