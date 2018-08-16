В Китае, на фоне ужесточения цензуры в интернете, акции крупнейших соцсетей рухнули на 15%.

Это произошло после того, как администрация киберпространства страны начала официальное расследование, — сообщает РБК. По мнению китайских властей, соцсети размещают контент, содержащий информацию террористического характера, фальшивые слухи и порнографию.

В стране ограничили прямые эфиры в интернете, помимо прочего правящая партия Китая обязала разработчиков онлайн-игр получать государственные лицензии.