В Китае, на фоне ужесточения цензуры в интернете, акции крупнейших соцсетей рухнули на 15%.
Это произошло после того, как администрация киберпространства страны начала официальное расследование, — сообщает РБК. По мнению китайских властей, соцсети размещают контент, содержащий информацию террористического характера, фальшивые слухи и порнографию.
В стране ограничили прямые эфиры в интернете, помимо прочего правящая партия Китая обязала разработчиков онлайн-игр получать государственные лицензии.
Комментарии3
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ppvngavr 16 августа 2018 | 10:45
Китай и Россия - особый путь к несвободе! Читайте об этом в публикации:
"Истоки реки, текущей никуда": http://www.proza.ru/2018/05/06/842
gordy 16 августа 2018 | 11:01
На очереди - Вконтакте?
andre_klimov 16 августа 2018 | 11:10
gordy:
VK давно уже "на службе". Для них ничего не изменится.
А вот интересно, как связаны"торговые тёрки" Китая с США и ужесточение цензуры?