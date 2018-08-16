Сотрудникам российского «Форбс» начали выплачивать зарплату за июль
Пока деньги получили не все, — сообщил агентству Интерфакс шеф-редактор Николай Мазурин.
По данным источников агентства, накануне часть журналистов Форбс не вышли на работу из-за задержки зарплаты.
Конфликт между редакцией и владельцем издания продолжается не первый месяц. В июле журналисты пожаловались в прокуратуру из-за исчезновения из августовского номера статьи о братьях Магомедовых, после этого собственник журнала Александр Федотов сменил исполняющего обязанности главреда.
В начале августа сотрудники стали жаловаться на задержку зарплаты.
Комментарии2
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pusin_patriot 16 августа 2018 | 10:48
Вот эту бы новость по федеральным бы покрутили.
16 августа, задержки за июль, все стопорятся и не выходят на работу или согласовываются в забастовку по этому поводу.
Хотя, я думаю у них это было скорее поводом продемонстрировать своё отношение к их руководству, по итогам пропадания статей в выпуске, ограничения допуска к сайту, админке, размещению, дополнениям и правкам со стороны журналистов.
kazlevich1949 16 августа 2018 | 11:04
Во, во - пусть после этого "Форбса" и Алексу станет стыдно, что он Юстасу пенсию не платит... казёл!