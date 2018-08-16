Сотрудникам российского «Форбс» начали выплачивать зарплату за июль

Пока деньги получили не все, — сообщил агентству Интерфакс шеф-редактор Николай Мазурин.

По данным источников агентства, накануне часть журналистов Форбс не вышли на работу из-за задержки зарплаты.

Конфликт между редакцией и владельцем издания продолжается не первый месяц. В июле журналисты пожаловались в прокуратуру из-за исчезновения из августовского номера статьи о братьях Магомедовых, после этого собственник журнала Александр Федотов сменил исполняющего обязанности главреда.

В начале августа сотрудники стали жаловаться на задержку зарплаты.