Президент США лишил бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана допуска к секретным данным

Об этом сообщает Ассошиэйтед пресс. Агентство напоминает, что Бреннан открыто критиковал Дональда Трампа, а после саммита в Хельсинки назвал его «предателем».

Президент США заявил, что рассматривает вопрос о лишении допуска к секретным данным еще несколько человек — все они критикуют Трампа и говорят, что Россия вмешивалась в американские выборы.