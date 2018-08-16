Президент США лишил бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана допуска к секретным данным
Об этом сообщает Ассошиэйтед пресс. Агентство напоминает, что Бреннан открыто критиковал Дональда Трампа, а после саммита в Хельсинки назвал его «предателем».
Президент США заявил, что рассматривает вопрос о лишении допуска к секретным данным еще несколько человек — все они критикуют Трампа и говорят, что Россия вмешивалась в американские выборы.
Комментарии6
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igorkot____1 16 августа 2018 | 10:42
Чой то как то слабо портянки отписываются по этому поводу.)))))
pusin_patriot 16 августа 2018 | 10:44
igorkot____1: Там эти "сенаторы" для кучи ещё озаботились расследованием гибели журналистов в ЦАР.
Т.е. это 99,99999% ещё пакет санкций по итогу.
gonduras_on_colyma 16 августа 2018 | 10:59
Пора куратору Плюгавому надоумить агента Рыжего, что нельзя палиться настолько откровенно.
Особенно когда у Манафорта на следующей неделе будет вердикт присяжных, и там такая гора доказательств (превед портянкам, любителям этого волшебного слова), что будет признан виновным с вероятностью 99,99%.
А дальше срок и можно в обмен на его снижение, а может, и на полный иммунитет - учинять сделку со следствием.
Если Марафорт запоёт, то Трампу не поможет лишение доступа к гостайне всей страны, кроме него.
Кстати, зятёк Трампа был туда тоже допущен как советник, и его тоже лишили, бгг.
Ну, как-то так.
vaka257 16 августа 2018 | 10:43
Мало того,Бреннан назвал Трампа предателем за заигрывания с Путиным...
olegleon 16 августа 2018 | 10:49
и теперь бывший директор лишенец
kazlevich1949 16 августа 2018 | 11:01
Все секретные данные ЦРУ хранятся в Одессе... на "Привозе".