В России впервые согласовали гей-парад — он пройдет в селе, где официально живет семь человек, — сообщает сайт Регион-онлайн. Согласно этим данным, мероприятие в поселке Яблоневый согласовала мэр Новоульяновска Светлана Косаринова.

В акции смогут принять участие до 300 человек, — пишет сайт со ссылкой на Николая Алексеева, лидера ЛГБТ-сообщества в Москве.