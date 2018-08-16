В России впервые согласовали гей-парад
В России впервые согласовали гей-парад — он пройдет в селе, где официально живет семь человек, — сообщает сайт Регион-онлайн. Согласно этим данным, мероприятие в поселке Яблоневый согласовала мэр Новоульяновска Светлана Косаринова.
В акции смогут принять участие до 300 человек, — пишет сайт со ссылкой на Николая Алексеева, лидера ЛГБТ-сообщества в Москве.
Комментарии21
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sergo_25_26 16 августа 2018 | 10:37
Была гейропа а таперича гейраша.
patrikk_1 16 августа 2018 | 10:46
Алексеев отметил, что «таким образом, первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года с 12 до 14 часов в поселке Яблоневый города Новоульяновска Ульяновской области...
А почему именно 26 августа, это праздник Пурим или день рождения А.Навального?
jjuddgge_ddrredd 16 августа 2018 | 10:49
К геям и лесбиянкам отношусь нормально.
Есть Великие Геи - Фреди Мекьюри, Элтон Джон с их Гениальной и Великой Музыкой.
Секс - дело тонкое. Во всяком случае, и у геев и у лесбиянок самоидентификация НОРМАЛЬНАЯ. Они считают себя мужчинами (геи) и женщинами (лезби)
Трансгендеры. Это больные люди. Извращенцы.
И ещё. Геи - это на Цивилизованном Западе. В России нет геев. В России - гомосятина)))
ostapbey 16 августа 2018 | 10:54
jjuddgge_ddrredd: ?????
В России есть федерасты. И чуть чуть федералов.
(P..S.... как поживает твоя любимая коза?? Не пропало еще у тебя к ней желание? А то снова тебе напрягут одно место твоего организма лопатой.
По бандеровски..даже)
jjuddgge_ddrredd 16 августа 2018 | 11:05
ostapbey: Ты, безумный правнучек Паниковского и Эллочки-людоедочки, опять занят твоим любимым делом, зоофилией?
Паниковский делом занимался - гири пилил, гусей и портсигары крал
Эллочка целых 20 слов знала, а ты всего одно. Даже.
Ты же с утра до вечера косишь под Остапа бендера и пилишь...несчастных гусей...хе-хе.
ЗЫ. Зато сейчас имбецциллы местные наставят тебе лайкоф, и будет у тебя твоё зоофилское счастье. Иди, пили своих любимых гусей. Даже)))
ostapbey 16 августа 2018 | 11:08
jjuddgge_ddrredd: зоофилией??если только по неведению что ты представитель животного мира .
Шляп сними.. чтоб опознать твою породу козла.
Мужа козы даже..
jjuddgge_ddrredd 16 августа 2018 | 11:13
ostapbey: Клоун-бандерлог, иди пили гусей, не отвлекайся. Даже)))
gordy 16 августа 2018 | 10:59
Лиха беда - начало?
ostapbey 16 августа 2018 | 11:04
Помнится от Леона Измайлова..
В исполнении Геннадия Хазанова:
".........
..— Я предлагаю, — сказал Ступкин, — назначить на завтра, на один день, кто у нас будет антисемитом, кто проституткой, кто наркоманом, кто голубым.
— Кем-кем? — спросили с первой лавки. — Белых помним, а голубые — это кто?
— Голубые — это когда мужик встречается с мужиком.
— И тоже за деньги? — спросил слесарь Артемкин.
— За еду! Как получится, — сказал Ступкин. — Вот через них и получается этот СПИД.
— Это кто же из них спит? — закричал кто-то.
— СПИД — это болезнь, которой болеют в Америке из-за этих голубых, чтоб им всем пусто было. Одним словом, давайте предложения. Кто сам добровольно на завтра пойдет в путанки?
Желающих не было.
— Давай ты, Глаша, — сказал Ступкин секретарю комсомольской организации. — Ты у нас человек проверенный.
— Ни за что! — Глаша пошла пятнами. — Мне замуж выходить, а я в путанки пойду.
— А валюту дадите? — спросила вдруг продавщица сельпо.
— Два отгула дам, — сказал председатель.
— Годится, — сказала продавщица. — Но только на один день. Послезавтра — никто не подходи!
В антисемиты выбрали самого скандального и злющего человека в деревне — счетовода Микиткина.
Наркоманами согласились за две машины навоза стать Свеколкин и Базаров.
Голубым долго никто становиться не соглашался. Нашли одного командированного, которого до этого не отпускали домой, пока он не наладит сепаратор. Вместо сепаратора он обещался отработать один день голубым. Ну и по мелочам уговорили кое-кого......"
drillerthriller 16 августа 2018 | 10:50
patrikk_1: В этот день тебя изнасиловал бандрожидофашыст Сисян
kondrakr 16 августа 2018 | 11:02
patrikk_1: Нет. В этот день в 2000 году Вова впервые встретил Рамзана.....Нельзя было не разрешить.
alex_0049 16 августа 2018 | 10:48
...я понимаю желание этих людей показать себя другим...........,,,,
..но испросили ли они тех семерых жителей о их желании видеть эту пропаганду у себя под окнами..........
seva1223 16 августа 2018 | 11:05
alex_0049: Называть это пропагандой (как и боязнь таких акций), это признание возможности ее воздействовать на себя (хотя известно что это не возможно), а это в свою очередь необходимо для того чтоб когда тебя поймают под волосатым грузином была отмазка, мол пропоганда голову заморочила! Так что вы батенька выявленный гей!
sg97 16 августа 2018 | 10:41
Неправда что впервые. Уже давали разрешение 28 мая какого то года. Ни один пидарас не вышел..
pavelmistery 16 августа 2018 | 10:52
sg97: Верно, пидарасы дома сидели и злобные коменты строчили. А на митинг вышли нормальные люди, кому не безразлична судьба страны
fosst13 16 августа 2018 | 10:43
Надеюсь, эхо туда всем составом рванёт?
seva1223 16 августа 2018 | 11:09
fosst13: Вы думаете эху так интересно как вы переодетый в какой то деревне 2 часа гулять будете!?
sergs_sergs 16 августа 2018 | 10:48
Ищут новые скрепы.
indeezjoe 16 августа 2018 | 10:56
"У нас в деревне были тоже хиппаны,
Но всех - увы! - уже давно позабирали..."(с)
Навеяло...
;-))
kazlevich1949 16 августа 2018 | 10:59
Ну а куда Власти деваться то, если эти товарищи уже штурмом полицейские участки берут, как говорят за такие проблемы в народе: не можешь победить, то возглавь...
zloy_sok 16 августа 2018 | 11:05
Ой новость дня! Два гея пошли за хлебом уже парад и сенсация)