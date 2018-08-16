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10:34, 16 августа 2018

В России впервые согласовали гей-парад

В России впервые согласовали гей-парад  — он пройдет в селе, где официально живет семь человек, — сообщает сайт Регион-онлайн. Согласно этим данным, мероприятие в поселке Яблоневый согласовала мэр Новоульяновска Светлана Косаринова.
В акции смогут принять участие до 300 человек, — пишет сайт со ссылкой на Николая Алексеева, лидера ЛГБТ-сообщества в Москве.

Комментарии

21

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sergo_25_26 16 августа 2018 | 10:37

Была гейропа а таперича гейраша.

patrikk_1 16 августа 2018 | 10:46

Алексеев отметил, что «таким образом, первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года с 12 до 14 часов в поселке Яблоневый города Новоульяновска Ульяновской области...

А почему именно 26 августа, это праздник Пурим или день рождения А.Навального?

jjuddgge_ddrredd 16 августа 2018 | 10:49

К геям и лесбиянкам отношусь нормально.
Есть Великие Геи - Фреди Мекьюри, Элтон Джон с их Гениальной и Великой Музыкой.
Секс - дело тонкое. Во всяком случае, и у геев и у лесбиянок самоидентификация НОРМАЛЬНАЯ. Они считают себя мужчинами (геи) и женщинами (лезби)
Трансгендеры. Это больные люди. Извращенцы.
И ещё. Геи - это на Цивилизованном Западе. В России нет геев. В России - гомосятина)))


ostapbey 16 августа 2018 | 10:54

jjuddgge_ddrredd: ?????
В России есть федерасты. И чуть чуть федералов.

(P..S.... как поживает твоя любимая коза?? Не пропало еще у тебя к ней желание? А то снова тебе напрягут одно место твоего организма лопатой.
По бандеровски..даже)

jjuddgge_ddrredd 16 августа 2018 | 11:05

ostapbey: Ты, безумный правнучек Паниковского и Эллочки-людоедочки, опять занят твоим любимым делом, зоофилией?
Паниковский делом занимался - гири пилил, гусей и портсигары крал
Эллочка целых 20 слов знала, а ты всего одно. Даже.
Ты же с утра до вечера косишь под Остапа бендера и пилишь...несчастных гусей...хе-хе.
ЗЫ. Зато сейчас имбецциллы местные наставят тебе лайкоф, и будет у тебя твоё зоофилское счастье. Иди, пили своих любимых гусей. Даже)))

ostapbey 16 августа 2018 | 11:08

jjuddgge_ddrredd: зоофилией??если только по неведению что ты представитель животного мира .
Шляп сними.. чтоб опознать твою породу козла.
Мужа козы даже..

jjuddgge_ddrredd 16 августа 2018 | 11:13

ostapbey: Клоун-бандерлог, иди пили гусей, не отвлекайся. Даже)))

gordy 16 августа 2018 | 10:59

Лиха беда - начало?

ostapbey 16 августа 2018 | 11:04

Помнится от Леона Измайлова..
В исполнении Геннадия Хазанова:
".........
..— Я предлагаю, — сказал Ступкин, — назначить на завтра, на один день, кто у нас будет антисемитом, кто проституткой, кто наркоманом, кто голубым.

— Кем-кем? — спросили с первой лавки. — Белых помним, а голубые — это кто?

— Голубые — это когда мужик встречается с мужиком.

— И тоже за деньги? — спросил слесарь Артемкин.

— За еду! Как получится, — сказал Ступкин. — Вот через них и получается этот СПИД.

— Это кто же из них спит? — закричал кто-то.

— СПИД — это болезнь, которой болеют в Америке из-за этих голубых, чтоб им всем пусто было. Одним словом, давайте предложения. Кто сам добровольно на завтра пойдет в путанки?

Желающих не было.

— Давай ты, Глаша, — сказал Ступкин секретарю комсомольской организации. — Ты у нас человек проверенный.

— Ни за что! — Глаша пошла пятнами. — Мне замуж выходить, а я в путанки пойду.

— А валюту дадите? — спросила вдруг продавщица сельпо.

— Два отгула дам, — сказал председатель.

— Годится, — сказала продавщица. — Но только на один день. Послезавтра — никто не подходи!

В антисемиты выбрали самого скандального и злющего человека в деревне — счетовода Микиткина.

Наркоманами согласились за две машины навоза стать Свеколкин и Базаров.

Голубым долго никто становиться не соглашался. Нашли одного командированного, которого до этого не отпускали домой, пока он не наладит сепаратор. Вместо сепаратора он обещался отработать один день голубым. Ну и по мелочам уговорили кое-кого......"

drillerthriller 16 августа 2018 | 10:50

patrikk_1: В этот день тебя изнасиловал бандрожидофашыст Сисян

kondrakr 16 августа 2018 | 11:02

patrikk_1: Нет. В этот день в 2000 году Вова впервые встретил Рамзана.....Нельзя было не разрешить.

alex_0049 16 августа 2018 | 10:48







...я понимаю желание этих людей показать себя другим...........,,,,



..но испросили ли они тех семерых жителей о их желании видеть эту пропаганду у себя под окнами..........


seva1223 16 августа 2018 | 11:05

alex_0049: Называть это пропагандой (как и боязнь таких акций), это признание возможности ее воздействовать на себя (хотя известно что это не возможно), а это в свою очередь необходимо для того чтоб когда тебя поймают под волосатым грузином была отмазка, мол пропоганда голову заморочила! Так что вы батенька выявленный гей!

(комментарий скрыт)

sg97 16 августа 2018 | 10:41

Неправда что впервые. Уже давали разрешение 28 мая какого то года. Ни один пидарас не вышел..

pavelmistery 16 августа 2018 | 10:52

sg97: Верно, пидарасы дома сидели и злобные коменты строчили. А на митинг вышли нормальные люди, кому не безразлична судьба страны

fosst13 16 августа 2018 | 10:43

Надеюсь, эхо туда всем составом рванёт?

seva1223 16 августа 2018 | 11:09

fosst13: Вы думаете эху так интересно как вы переодетый в какой то деревне 2 часа гулять будете!?

sergs_sergs 16 августа 2018 | 10:48

Ищут новые скрепы.

indeezjoe 16 августа 2018 | 10:56

"У нас в деревне были тоже хиппаны,
Но всех - увы! - уже давно позабирали..."(с)

Навеяло...
;-))

kazlevich1949 16 августа 2018 | 10:59

Ну а куда Власти деваться то, если эти товарищи уже штурмом полицейские участки берут, как говорят за такие проблемы в народе: не можешь победить, то возглавь...

zloy_sok 16 августа 2018 | 11:05

Ой новость дня! Два гея пошли за хлебом уже парад и сенсация)

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