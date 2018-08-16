Четыре человека пострадали в Москве в результате падения деревьев во время грозы

Среди пострадавших есть ребенок, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник.

Агентство напоминает, что накануне во время грозы скорость ветра достигала 17 метров в секунду.

В Москве и области повалены десятки деревьев, повреждены девять автомобилей, — сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Спасатели утверждают, что пострадавших нет.

По данным Метеобюро, за несколько часов в Москве накануне выпало до 30 мм осадков, в области – до 60 мм.