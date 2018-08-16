Четыре человека пострадали в Москве в результате падения деревьев во время грозы
Среди пострадавших есть ребенок, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник.
Агентство напоминает, что накануне во время грозы скорость ветра достигала 17 метров в секунду.
В Москве и области повалены десятки деревьев, повреждены девять автомобилей, — сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Спасатели утверждают, что пострадавших нет.
По данным Метеобюро, за несколько часов в Москве накануне выпало до 30 мм осадков, в области – до 60 мм.
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 16 августа 2018 | 10:48
- Бэрримор, что случилось этой ночью?!
- Климат, сэр.
pyfrjvsqfldjrfn 16 августа 2018 | 10:53
//Спасатели утверждают, что пострадавших нет//
Как всегда: но жертв и разрушений нет. Жванецкий давно это заметил.