Российская теннисистка Елена Веснина снялась с открытого чемпионата США
Она не выступит на заключительном сезоне в турнире серии Большого шлема из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба Женской Теннисной ассоциации.
Ранее в этом сезоне Веснина снялась с Уимблдона.
Открытый чемпионат США по теннису пройдет в Нью-Йорке. Он начнется 27 августа.
Комментарии1
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testmeter 16 августа 2018 | 10:41
Тю, колено... А мы уж было подумали, что она таким образом выразила протест против санкций и русофобии