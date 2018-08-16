Российская теннисистка Елена Веснина снялась с открытого чемпионата США

Она не выступит на заключительном сезоне в турнире серии Большого шлема из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба Женской Теннисной ассоциации.

Ранее в этом сезоне Веснина снялась с Уимблдона.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в Нью-Йорке. Он начнется 27 августа.