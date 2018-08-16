Мадридский Атлетико стал обладателем Суперкубка УЕФА, переиграв в земляков из Реала

Явного фаворита мадридского дерби предсказать было сложно. Реал, пусть и победитель главного клубного турнира Европы — Лиги Чемпионов— потерял в межсезонье сразу две знаковые фигуры. Главного тренера Зинедина Зидана и лучшего снайпера Криштиану Роналду. Хорошо хоть Лука Модрич, которого давно сватают в Интер, пока остается в королевском клубе.

И все же Атлетико сумел воспользоваться своим шансом. Основное время матча завершилось вничью 2-2. Причем, команды поочередно вели в счете. А в добавленное время матрасники отличились еще дважды. Новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги заявил, что четыре пропущенных мяча от «Атлетико» — это ненормально для его команды.

Отметим, что футболисты Атлетико стали обладателями Суперкубка УЕФА уже в третий раз в истории. Ранее команда брала трофей в 2010 и 2012 годах.