Дорогомиловский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест

Соответствующее ходатайство было подано следствием. В СК заявили, что следственные действия по так называемому делу «Нового величия» завершены, и поэтому оснований дальше содержать в СИЗО 18-летнюю Павликову и 19-летнюю Дубовик, нет.

Накануне в поддержку девушек состоялась акция в Москве. В «Марше матерей» приняли участие несколько сотен человек. Кроме того, стало известно, что за Павликову и Дубовик готовы поручиться два действующих депутата Госдумы от КПРФ – Валерий Рашкин и Сергей Шаргунов, а также экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Они передали адвокатам соответствующие документы.

Все дело Нового величия вызывает вопросы, а содержание Павликовой и Дубовик в СИЗО недопустимо, — сказал в интервью «Эху Москвы» депутат Сергей Шаргунов. Шаргунов добавил, что многие дела по статьям об экстремизме выглядят надуманными. По его мнению, законы в этой области должны быть пересмотрены.