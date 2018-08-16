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Эксклюзив Эха 10:07, 16 августа 2018

Дорогомиловский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест

Соответствующее ходатайство было подано следствием. В СК заявили, что следственные действия по так называемому делу «Нового величия» завершены, и поэтому оснований дальше содержать в СИЗО 18-летнюю Павликову и  19-летнюю Дубовик, нет.
Накануне в поддержку девушек состоялась акция в Москве. В «Марше матерей» приняли участие несколько сотен человек. Кроме того, стало известно, что за Павликову и Дубовик готовы поручиться два действующих депутата Госдумы от КПРФ – Валерий Рашкин и Сергей Шаргунов, а также экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Они передали адвокатам соответствующие документы.
Все дело Нового величия вызывает вопросы, а  содержание Павликовой и Дубовик в СИЗО недопустимо, — сказал в интервью «Эху Москвы» депутат Сергей Шаргунов. Шаргунов добавил, что многие дела по статьям об экстремизме выглядят надуманными. По его мнению, законы в этой области должны быть пересмотрены.

Комментарии

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johnbmw Евгений Большаков 16 августа 2018 | 10:20

ЕСЛИ прямо сегодня освободят, то НАВЕРНЯКА в надежде Загасить Протест против системы, позволяющей(влекущей!?) подобные ситуации по всей стране ...

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