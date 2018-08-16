Одиннадцать россиян, осужденных на Украине, просят Владимира Путина обменять их на украинских политзаключенных
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.
Заявления будут направлены в МИД Украины, чтобы дипломатическая почта доставила их в администрацию президента России.
11 россиян, осужденных на Украине, попросили президента Владимира Путина обменять их на украинских политзаключенных в России. Об этом в своем Фейсбуке сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Украинский омбудсмен получила заявления россиян с просьбой об обмене во время своих визитов в места лишения свободы. По словам Людмилы Денисовой, она передаст письма Кремлю через МИД Украины и дипломатическую почту.. Среди 11 россиян, подавших заявления, в частности бывший замминистра спорта Крыма Фарух Камалов, представитель так называемой «самообороны Крыма» Александр Сатаров, а также Виктор Агеев, которого осудили по обвинениям в участии в боевых действиях по контракту в самопровозглашенной Луганской народной республике. Напомним, что два дня назад вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Киев готов обменять 36 россиян – большинство из них были осуждены за подготовку терактов на Украине или за участие в конфликте в Донбассе.
Киев также предложил российскому омбудсмену встретиться со своей украинской коллегой на переговорах в Минске 21 августа, чтобы ускорить запуск процесса по обмену заключенными.
Отметим также, что в украинском списке на обмен фигурирует имя режиссера Олега Сенцова. Он уже более трех месяцев голодает в российской колонии, добиваясь освобождения украинских политзаключенных.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 10:08
Нацдилер слишком высоко ценит людей, чтобы заниматься их обменом, как вещами!
tvitov66 16 августа 2018 | 11:01
mikhail_spb_: эта просьба не засчитывается ибо они не признали свою вину и не поклялись в вечной любви и преданности к нацЛидеру самой большой сверхдержавы во всем Мире и его окрестностей
olegleon 16 августа 2018 | 10:09
забавно. они просят не добиться их освобождения, а именно обменять. может их просьба заканчивается словами "Слава Украине"?
timwlad86 16 августа 2018 | 10:27
olegleon: забавно. они просят не добиться их освобождения, а именно обменять. может их просьба заканчивается словами "Слава Украине"?
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Киевская мафиозная власть требует международного признания как единая власть на всей Украине.
Поэтому эти спекуляции с притягиваем других государств в отношения как на государственном уровне всех государств.
Вот только этого не удаётся сделать так как Киев не соблюдает то к чему призывают его другие государства,выполнить минские соглашения 2.
Интимные отношения Киева и Вашингтона при этом никого не интересуют и не является фактором о признании упырей террористов в Киеве за единую власть Украины.
navsegda 16 августа 2018 | 10:34
timwlad86: Власть в Украине полностью легитимна признана всеми международными институтами , включая российские
proxxit 16 августа 2018 | 10:36
navsegda:
+100
Это признано ещё тогда, когда лохлы от имени Гитлеровского Евросоюза жгли бульбашей в Хатыни.
timwlad86 16 августа 2018 | 10:51
proxxit: proxxit: +100
Это признано ещё тогда, когда лохлы от имени Гитлеровского Евросоюза жгли бульбашей в Хатыни.
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Ну так затем Нюрнбергский Процесс отменил легитимность гитлеровской власти и её союзников.
Учи матчасть proxxit.
seva1223 16 августа 2018 | 11:13
proxxit: Нет, когда руские с Гитлером парад совместный проводили в Бресте, а потом вместе с фашистами на Польшу напали, сразу за тем как кацапы пару тысяч поляков растреляли и на фашистов свалили))).
Ну вы и дура!
serhio_25__ 16 августа 2018 | 10:43
navsegda: ""Власть в Украине полностью легитимна признана всеми международными институтами , включая российские"" - это же касалось и президента Януковича. Его признавали законной властью США и ЕС, что не помешало им признать незаконный вооруженный государственный переворот. А почему так? Да потому что переворот был осуществлен на их деньги и в их интересах.
timwlad86 16 августа 2018 | 10:47
navsegda: Власть в Украине полностью легитимна признана всеми международными институтами , включая российские
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Всеми на международном уровне признаны исполнение киевскими террористами минских соглашений 2 как у как условие признания в дальнейшем единой украинской власти.
Так что дурку вашу о якобы признании террористов в Киеве за власть над всей Украиной оставите для собственного тщеславного удовлетворения..С вами уже не ведут никаких переговоров требуя только соблюдения договора по минским соглашениям.
И к стати,не спрашивая вас тупых агрессивных дебилов в Киеве, стороны которые контролируют соблюдения киевской нацистской хунтой террористов минских соглашений приходят к выводу, что к этому надо киескую майданную хунту надо принуждать к соблюдению минских соглашений как Югославию в своё время принуждали к миру.И без вмешательства США .
Это чисто дело стран гарантов принуждающие киевскую власть соблюдать минские соглашения 2.
Блядские отношения между киевскими блядими в Верховной Раде в Киеве с Вашингтоном не являются индульгенцией для киевских блядей упырей террористов.
navsegda 16 августа 2018 | 10:13
Ну кто так челобитную царю подаёт ? Надо на коленях , показали же пример
rampa 16 августа 2018 | 10:22
молодцы все, кто делает обмен возможным. Только лучше - всех на всех
proxxit 16 августа 2018 | 10:33
rampa:
Неплохо бы к этому обменять пенсии несогласных пенсионеров на украинские..
timwlad86 16 августа 2018 | 10:24
Одиннадцать россиян, осужденных на Украине, просят Владимира Путина обменять их на украинских политзаключенных
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.
Заявления будут направлены в МИД Украины, чтобы дипломатическая почта доставила их в администрацию президента России.
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Ну так на Украине нет политических заключённых.
Так что дуру гонят господа на Украине.
Есть между государствами договор,что иностранные граждане совершившие преступления в другой стране могут отбывать наказание у своей стране.И речи тут не идёт об обмене.Но так как на Украине нет правительства,но есть гражданская война двух сторон,то речь может идти только об освобождении российских заложников захваченные украинскими бандитами террористами.
И так как с террористами переговоров не ведут,всё одно убьют и дураками выставят,то господа украинские террористы,вам надобно самим освободить захваченных российских заложников ,чтобы не усугублять своё положение.
Как вы обмениваетесь между собой деля власть на Украине,это прописано в Минских Соглашениях.
Так что господа в Киеве,вы террористы и к вам будут приняты меры для освобождения заложников россиян без всяких условий выдвигаемые упырями террористами сидящие в Киеве.
navsegda 16 августа 2018 | 10:32
timwlad86: На Украине есть и президент и парламент признанные всеми , включая РФ , а твоё мнение ничего не стоит
timwlad86 16 августа 2018 | 10:38
navsegda: На Украине есть и президент и парламент признанные всеми , включая РФ , а твоё мнение ничего не стоит
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Условия для признание украинкой власти на международном уровне это соблюдение минских договоров 2.
Это даже в ООН утвердили.
И насрать всем на международном уровне на то, чё там в Киеве бормочут своим украинским дурачкам киевские майданные террористы.
Интимные отношения киевских террористов с Вашингтоном не признано как международное признание украинской власти.
vlabumur 16 августа 2018 | 10:50
Не надо превращать правосудие в цирк.
Дали срок отсиди, а то удо, помиловка,амнистия,обмен.
бей,грабь.убивай -сидеть не придется.