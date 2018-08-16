Одиннадцать россиян, осужденных на Украине, просят Владимира Путина обменять их на украинских политзаключенных

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

Заявления будут направлены в МИД Украины, чтобы дипломатическая почта доставила их в администрацию президента России.

11 россиян, осужденных на Украине, попросили президента Владимира Путина обменять их на украинских политзаключенных в России. Об этом в своем Фейсбуке сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Украинский омбудсмен получила заявления россиян с просьбой об обмене во время своих визитов в места лишения свободы. По словам Людмилы Денисовой, она передаст письма Кремлю через МИД Украины и дипломатическую почту.. Среди 11 россиян, подавших заявления, в частности бывший замминистра спорта Крыма Фарух Камалов, представитель так называемой «самообороны Крыма» Александр Сатаров, а также Виктор Агеев, которого осудили по обвинениям в участии в боевых действиях по контракту в самопровозглашенной Луганской народной республике. Напомним, что два дня назад вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Киев готов обменять 36 россиян – большинство из них были осуждены за подготовку терактов на Украине или за участие в конфликте в Донбассе.

Киев также предложил российскому омбудсмену встретиться со своей украинской коллегой на переговорах в Минске 21 августа, чтобы ускорить запуск процесса по обмену заключенными.

Отметим также, что в украинском списке на обмен фигурирует имя режиссера Олега Сенцова. Он уже более трех месяцев голодает в российской колонии, добиваясь освобождения украинских политзаключенных.