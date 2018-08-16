Почти половина россиян, 44%, ожидают роста безработицы в течение ближайшего года
Это показал опрос Левада Центра. 42% считают, что безработица сохранится на нынешнем уровне, лишь 5% полагают, что показатель будет снижаться, — сообщают СМИ.
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Это показал опрос Левада Центра. 42% считают, что безработица сохранится на нынешнем уровне, лишь 5% полагают, что показатель будет снижаться, — сообщают СМИ.
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