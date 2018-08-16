Дональд Трамп ослабил ограничения на использование Соединенными Штатами кибероружия
Дональд Трамп ослабил ограничения на использование Соединенными Штатами кибероружия. Об этом со ссылкой на источники сообщает Уолл Стрит Джорнал. Детали неизвестны – документ является секретным. Один из источников в администрации президента США сказал, что это наступательный шаг вперед.
Комментарии1
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olegleon 16 августа 2018 | 09:46
"сообщает Уолл Стрит Джорнал. Детали неизвестны – документ является секретным."
уже не секретный, раз о нём СМИ сообщают