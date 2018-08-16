Россия намерена выступить против запрета полностью автономных боевых систем
По данным СМИ, Москва готова поддержать предложение Франции и Германии о принятии в ООН политической декларации о важности сохранения человеческого контроля над автономными системами вооружений. Эту инициативу в коцне августа в Женеве обсудят представители более 80 стран и международных организаций.
В МИДе России говорят, что осторожно относятся к идее ввести мораторий на создание автономных боевых роботов, поскольку реально действующих образцов еще нет. Сторонники запрета, между тем, отмечают, что технологии развиваются так быстро, что дипломаты могут просто не успеть предотвратить катастрофу.
Комментарии5
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zukus 16 августа 2018 | 09:39
Дрожи буржуй пробил твой смертный час!
Разрушим тюрьмы, всех воров разгоним...
(с) Песня 4 роты боевых роботов
Натовцы обеспокоились перспективой потери численного превосходства.
mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 09:40
Все внутренние проблемы решены: ндс подняли, тарифы жкх - тоже, пенсионный возраст скоро повысят.
Теперь можно заняться зарубежными роботами.
lager23 16 августа 2018 | 09:44
Искусственный интеллект, кто будет к нему ближе у того и будут автономные дроны, у МО РФ их не будет.... их некому делать, не на чем и не из чего!
Мы даже не можем создать "убийцу айфона", как говорил пучеглазый Димон!
razval74 16 августа 2018 | 09:46
Рашка проявляет обеспокоенность. Своих искусственных роботов нет, а биороботов пока еще бабы нарожают.
vilingrad 16 августа 2018 | 09:46
Россия намерена выступить против запрета полностью автономных боевых систем"
Патамушта сама делать их не умеет:)