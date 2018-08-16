Россия намерена выступить против запрета полностью автономных боевых систем"

По данным СМИ, Москва готова поддержать предложение Франции и Германии о принятии в ООН политической декларации о важности сохранения человеческого контроля над автономными системами вооружений. Эту инициативу в коцне августа в Женеве обсудят представители более 80 стран и международных организаций.

В МИДе России говорят, что осторожно относятся к идее ввести мораторий на создание автономных боевых роботов, поскольку реально действующих образцов еще нет. Сторонники запрета, между тем, отмечают, что технологии развиваются так быстро, что дипломаты могут просто не успеть предотвратить катастрофу.