Министерство просвещения предложит правительству ужесточить правила усыновления детей

Об этом рассказала глава ведомства Ольга Васильева. Она сказала, что это связано с неутешительными выводами по итогам проверок в приемных семьях, где произошли трагические случаи.

В министерстве говорят о необходимости ограничить количество приемных детей в одной семье и о более тщательном подборе будущих приемных родителей.