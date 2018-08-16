Министерство просвещения предложит правительству ужесточить правила усыновления детей
Об этом рассказала глава ведомства Ольга Васильева. Она сказала, что это связано с неутешительными выводами по итогам проверок в приемных семьях, где произошли трагические случаи.
В министерстве говорят о необходимости ограничить количество приемных детей в одной семье и о более тщательном подборе будущих приемных родителей.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 09:38
А где же взять ещё более лучших приёмных родителей?
Да и в детдомах творится чёрте что - детей насилуют, продают и т.п.