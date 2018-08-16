Четыре человека пострадали в Москве в результате падения деревьев из-за сильного ветра
«Скорость ветра в городе местами достигала 17 метров в секунду. В результате падения деревьев за помощью к медикам обратились четыре человека, в том числе один ребенок», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Кроме того, по информации источника «Интерфакса», упавшими деревьями в Москве было повреждено несколько автомобилей.
Сильный ливень, град и шквалистый ветер обрушились на Москву во второй половине среды, в городе местами выпало почти пятая часть августовской нормы осадков.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.