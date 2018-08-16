Роскомнадзор вынес предупреждение изданию «7х7» за пропаганду наркотиков
Ее ведомство усмотрело в интервью члена Либерторианской партии Михаила Светова. Этот материал был опубликован в марте в одном из блогов, причем в предупреждении ведомства говорится, что проверка проходила в январе.
За этот материал «7х7» уже было оштрафовано на 800 тысяч рублей в июне этого года. Главному редактору выписали штраф размером в 40 тысяч рублей.
Комментарии2
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oksana63 16 августа 2018 | 09:36
Ниче не поняла. Уже трижды судят за одно и то же?
vasya_von_smetankin 16 августа 2018 | 09:44
Какое ужасное, ничем не оправданное нарушение.
Ведь пропагандировать можно только злобу и ненависть ко всем вокруг, плевать во всё, к чему не можем дотянуться, а они что пропагандируют?
Какая вопиющая бездуховность.