Роскомнадзор вынес предупреждение изданию «7х7» за пропаганду наркотиков

Ее ведомство усмотрело в интервью члена Либерторианской партии Михаила Светова. Этот материал был опубликован в марте в одном из блогов, причем в предупреждении ведомства говорится, что проверка проходила в январе.

За этот материал «7х7» уже было оштрафовано на 800 тысяч рублей в июне этого года. Главному редактору выписали штраф размером в 40 тысяч рублей.