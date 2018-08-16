Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову

Заседание начнется в половине одиннадцатого утра.

Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег.

Режиссер должен быть на свободе, обвинения в его адрес безосновательны, — это не раз подчеркивал его адвокат Дмитрий Харитонов. По словам Харитонова, многие люди готовы предоставить деньги для внесения залога, если бы суд согласился рассмотреть такой вариант.