Четыре министерства должны представить Минфину свои отзывы на предложение об изъятии сверхдоходов российских компаний

Четыре профильных министерства в течение сегодняшнего дня должны представить Минфину свои отзывы на предложение об изъятии сверхдоходов российских компаний. Утверждение этой инициативы может дополнительно принести бюджету более 500 миллиардов рублей.

На основе отзывов своих коллег Минфин должен к завтрашнему дню сформировать «общее видение вопроса» об изъятии сверхприбылей крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны. Об этом ТАСС рассказали три источника в отрасли. При этом пока не ясно, идет ли речь о повышении налогов, или же могут быть разработаны другие механизмы. Да и неизвестно, готов ли Минфин сейчас пойти на такие меры — несколько дней назад глава министерства Антон Силуанов, комментируя инициативу, отмечал, что из-за ослабления рубля кабмин не намерен принуждать предпринимателей делиться сверхприбылью.

Напомню, что с предложением изъять сверхдоходов у бизнеса выступил помощник президента по экономике Андрей Белоусов. Деньги, считает он, можно было бы направить на реализацию майского указа Владимира Путина. Предложение Белоусова обвалило цены на акции компаний, которых может затронуть инициатива. По подсчетам Bloomberg, за день богатейшие люди России потеряли более 3 миллиардов долларов.

Против предложения об изъятии «сверхдоходов» уже выступили золотопромышленники. Они уверены, что это приведет к снижению добычи золота в России, и, как следствие, бюджет недополучит несколько десятков миллиардов рублей в год.