Четыре министерства должны представить Минфину свои отзывы на предложение об изъятии сверхдоходов российских компаний
Четыре профильных министерства в течение сегодняшнего дня должны представить Минфину свои отзывы на предложение об изъятии сверхдоходов российских компаний. Утверждение этой инициативы может дополнительно принести бюджету более 500 миллиардов рублей.
На основе отзывов своих коллег Минфин должен к завтрашнему дню сформировать «общее видение вопроса» об изъятии сверхприбылей крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний страны. Об этом ТАСС рассказали три источника в отрасли. При этом пока не ясно, идет ли речь о повышении налогов, или же могут быть разработаны другие механизмы. Да и неизвестно, готов ли Минфин сейчас пойти на такие меры — несколько дней назад глава министерства Антон Силуанов, комментируя инициативу, отмечал, что из-за ослабления рубля кабмин не намерен принуждать предпринимателей делиться сверхприбылью.
Напомню, что с предложением изъять сверхдоходов у бизнеса выступил помощник президента по экономике Андрей Белоусов. Деньги, считает он, можно было бы направить на реализацию майского указа Владимира Путина. Предложение Белоусова обвалило цены на акции компаний, которых может затронуть инициатива. По подсчетам Bloomberg, за день богатейшие люди России потеряли более 3 миллиардов долларов.
Против предложения об изъятии «сверхдоходов» уже выступили золотопромышленники. Они уверены, что это приведет к снижению добычи золота в России, и, как следствие, бюджет недополучит несколько десятков миллиардов рублей в год.
Комментарии8
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neyexo 16 августа 2018 | 09:09
Все эти министерства сначала спросят у главного, что писать-то?
trender 16 августа 2018 | 09:15
neyexo: Грабь награбленное. Ваши права не права. Ваши бумажки о собственности - бумажки и мы знаем, как вы их получили. Вы ими не прикроетесь. Все, что у вас есть мы можем забрать или сломать бульдозерами, если не отдадите. И пошли вы все в суд!
Иностранные инвесторы Велкам то Раша! В Зоны Опережающего Развития! Нам очень нужны ваши деньги! Свои мы уже все про...!
ivar1964 16 августа 2018 | 09:10
"Майский указ" должен быть выполнен любой ценой! Отступать некуда! Позади судьба Путина! Отнять и никаких гвоздей!
lager23 16 августа 2018 | 09:15
Утверждение этой инициативы может дополнительно принести бюджету более 500 миллиардов рублей.
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Есть первичное, есть вторичное, и это главное при мобилизации финансовых ресурсов, именно этим занимается плешекрыса, но не в интересах страны, а в интересах самосохранения, ведь он — "мессия", окружённая смердами!
yralez 16 августа 2018 | 09:18
Не многовато ли шакалов ?
rom8883 16 августа 2018 | 09:21
Работяг грабят, пенсионеров грабят, мелкий и средний бизнес грабят... Вот уже дошло и до олигархов. Кто будет следующий?
wuwer 16 августа 2018 | 09:35
rom8883: ))) Крыс изгоняют из цивилизованного мира....сажают в железную бочку
Останется самый подлючий...крысюк-канибал
pikol 16 августа 2018 | 09:39
Наша власть все больше напоминает Шуру Балаганова ,даже имея в загашнике приличные денежки, все время пытается кого-нибудь обобрать.