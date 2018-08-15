К убийству журналистов в ЦАР могут быть причастны люди, связанные с правительственными структурами республики
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К убийству российских журналистов в Центральной Африке могут быть причастны люди, связанные с правительственными структурами республики. К таким выводам пришла независимая расследовательская группа. На сегодняшний день у нее есть две основные версии. Обе они не исключают причастности российских наемников, — рассказал «Эху Москвы» инициатор расследования Михаил Ходорковский. Российская съемочная группа была убита в Центральной Африке в конце июля.
Комментарии19
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mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 09:07
Возможно, убийцы также связаны с руководящими структурами Родины?
patrikk_1 16 августа 2018 | 09:10
Обе они не исключают причастности российских наемников, — рассказал «Эху Москвы» инициатор расследования Михаил Ходорковский...
На мой взгляд, сейчас ярко проявилась вся схема этого преступления. Убийца Мишка Ходорковский нанял жадных до работы журналистов, заманил их в Африку, безжалостно убил, потом создал следственную группу, совместно с таким же убийцей Л.Невзлиным, теперь кроит дело против ЧВК "Вагнер" и шьёт его белыми нитками.
patrikk_1 16 августа 2018 | 09:22
m_doc:
Как бы там ни было, если бы Мишки была хотя бы капля человеческой совести, он пожалел бы чувства семей погибших "журналистов", поинтересовался бы кого они обвиняют в смерти своих близки и не лез в это дело своими кровавыми руками.
m_doc 16 августа 2018 | 09:30
patrikk_1: Сколько стоит совесть и каков с неё навар? Смету представьте! А то Ходор без сметы лишний раз даже не пукнет.
prade 16 августа 2018 | 10:07
patrikk_1: Скрипалей отравили сами англичане, Магнитский сам себя убил, а теперь и Ходорковский сам убил журналистов, в смерти которых заинтересован был только кремлевские.
m_doc 16 августа 2018 | 09:08
Могут быть... а могут и не быть...
Это не выводы, а демагогия и выдача желаемого за действительное. Где доказательства, которые сгодятся для суда? Нетути.
prade 16 августа 2018 | 10:23
m_doc: "Могут быть... а могут и не быть"
Не то что кремлевские пропагандисты, да? Они всегда на 100% уверены. Моральных то ограничений нет.
zztop1960 16 августа 2018 | 09:08
Евгений Викторович Пригожин известен как Повар Путина. 29 ноября 1979 года Куйбышевский суд в Ленинграде приговорил Пригожина к первому условному сроку по статье «кража», а в 1981 году Ждановский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по статьям УК «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией». Из 12 лет Пригожин отсидел в колонии 9
m_doc 16 августа 2018 | 09:21
zztop1960: Вики пишет, что в УК РСФСР и СССР статьи о проституции появились только в 1987 г.
Анамнез Ройзмана тоже, плиз, поподробнее обрисуй. Сравним, кто из них краше.
poluputing 16 августа 2018 | 09:27
m_doc: а чё, Ройзман в ЦАР засветился? Или вы так, для количества, лишь бы вякнуть? А своего хозяина хрен отмоете. Яркие представители говённого замеса, как говаривал кацаплидер
m_doc 16 августа 2018 | 09:40
poluputing: Ройзман жеш светлоликий, в отличие от. Не врубился, незалежалый? А тот самый замес - это наши хомячеллы. Ну, и залетные вонючки типа тебя. Плохо знаешь матчасть. Садись, два!:)
serge_moro 16 августа 2018 | 09:24
zztop1960: Кроме путинских убийц ,журналисты никого не интересовали. Более того,спецслужбы ЦАР вместе с президентом ЦАР поностью куплены с патрохами людьми Путина. За такими громкими убийствами в Росси все 20 лет стоит только один заказчик .
proxxit 16 августа 2018 | 09:38
serge_moro:
Говорят, что и Немцова родня заказала в Кремль, чтобы честно наворованное Борей не досталось украинской шлюшке...
zukus 16 августа 2018 | 09:31
zztop1960: Понятно же, что в занятие проституцией убитых мог вовлечь только тот, кто оплачивал их командировку в ЦАР. И фамилия его не Пригожин. К тому же за Поваром Путина не числятся убийства, а за тем, кто их послал, - кровавый шлейф.
rom8883 16 августа 2018 | 09:24
Теперь ждём более конкретных выводов.
proxxit 16 августа 2018 | 09:45
rom8883:
Обвинят Путина и за дело, именно он выпустил убийцу Ходора, который замочил журналистов...
moisha_sekilman 16 августа 2018 | 09:43
А кто сомневался, что пидар Ходорок скажет другое! Вначале послал людей на верную смерть, а теперь извивается змеёй. чтобы перевести стрелки на невинных людей - это и есть истинное нутро пидара Ходорка!
icf 16 августа 2018 | 09:55
Мишка знает, что говорит! Правда, он не уточняет, какими именно наёмниками было совершено это убийство и кто его оплатил. Видимо, из скромности.
malinskii 16 августа 2018 | 10:54
Скрипали-2