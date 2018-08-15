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Эксклюзив Эха 09:00, 16 августа 2018

К убийству журналистов в ЦАР могут быть причастны люди, связанные с правительственными структурами республики

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Интервью Интервью

Михаил Ходорковский гость: Михаил Ходорковский основатель общественного движения «Открытая Россия»

Первые итоги расследования гибели журналистов в ЦАР Что-то абсолютно непонятное. Нормальные взрослые люди, не предупредив никого, поворачивают не в том направлении и двигаются в ночное время по небезопасной дороге, несмотря на предупреждение на посту…

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К убийству российских журналистов в Центральной Африке могут быть причастны люди, связанные с правительственными структурами республики. К таким выводам пришла независимая расследовательская группа. На сегодняшний день у нее есть две основные версии. Обе они не исключают причастности российских наемников, — рассказал «Эху Москвы» инициатор расследования Михаил Ходорковский. Российская съемочная группа была убита в Центральной Африке в конце июля.

Комментарии

19

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mikhail_spb_ 16 августа 2018 | 09:07


Возможно, убийцы также связаны с руководящими структурами Родины?

patrikk_1 16 августа 2018 | 09:10

Обе они не исключают причастности российских наемников, — рассказал «Эху Москвы» инициатор расследования Михаил Ходорковский...

На мой взгляд, сейчас ярко проявилась вся схема этого преступления. Убийца Мишка Ходорковский нанял жадных до работы журналистов, заманил их в Африку, безжалостно убил, потом создал следственную группу, совместно с таким же убийцей Л.Невзлиным, теперь кроит дело против ЧВК "Вагнер" и шьёт его белыми нитками.

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patrikk_1 16 августа 2018 | 09:22

m_doc:

Как бы там ни было, если бы Мишки была хотя бы капля человеческой совести, он пожалел бы чувства семей погибших "журналистов", поинтересовался бы кого они обвиняют в смерти своих близки и не лез в это дело своими кровавыми руками.

m_doc 16 августа 2018 | 09:30

patrikk_1: Сколько стоит совесть и каков с неё навар? Смету представьте! А то Ходор без сметы лишний раз даже не пукнет.

prade 16 августа 2018 | 10:07

patrikk_1: Скрипалей отравили сами англичане, Магнитский сам себя убил, а теперь и Ходорковский сам убил журналистов, в смерти которых заинтересован был только кремлевские.

m_doc 16 августа 2018 | 09:08

Могут быть... а могут и не быть...
Это не выводы, а демагогия и выдача желаемого за действительное. Где доказательства, которые сгодятся для суда? Нетути.

prade 16 августа 2018 | 10:23

m_doc: "Могут быть... а могут и не быть"
Не то что кремлевские пропагандисты, да? Они всегда на 100% уверены. Моральных то ограничений нет.

zztop1960 16 августа 2018 | 09:08

Евгений Викторович Пригожин известен как Повар Путина. 29 ноября 1979 года Куйбышевский суд в Ленинграде приговорил Пригожина к первому условному сроку по статье «кража», а в 1981 году Ждановский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по статьям УК «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией». Из 12 лет Пригожин отсидел в колонии 9

m_doc 16 августа 2018 | 09:21

zztop1960: Вики пишет, что в УК РСФСР и СССР статьи о проституции появились только в 1987 г.
Анамнез Ройзмана тоже, плиз, поподробнее обрисуй. Сравним, кто из них краше.

poluputing 16 августа 2018 | 09:27

m_doc: а чё, Ройзман в ЦАР засветился? Или вы так, для количества, лишь бы вякнуть? А своего хозяина хрен отмоете. Яркие представители говённого замеса, как говаривал кацаплидер

m_doc 16 августа 2018 | 09:40

poluputing: Ройзман жеш светлоликий, в отличие от. Не врубился, незалежалый? А тот самый замес - это наши хомячеллы. Ну, и залетные вонючки типа тебя. Плохо знаешь матчасть. Садись, два!:)

serge_moro 16 августа 2018 | 09:24

zztop1960: Кроме путинских убийц ,журналисты никого не интересовали. Более того,спецслужбы ЦАР вместе с президентом ЦАР поностью куплены с патрохами людьми Путина. За такими громкими убийствами в Росси все 20 лет стоит только один заказчик .

proxxit 16 августа 2018 | 09:38

serge_moro:

Говорят, что и Немцова родня заказала в Кремль, чтобы честно наворованное Борей не досталось украинской шлюшке...

zukus 16 августа 2018 | 09:31

zztop1960: Понятно же, что в занятие проституцией убитых мог вовлечь только тот, кто оплачивал их командировку в ЦАР. И фамилия его не Пригожин. К тому же за Поваром Путина не числятся убийства, а за тем, кто их послал, - кровавый шлейф.

rom8883 16 августа 2018 | 09:24

Теперь ждём более конкретных выводов.

proxxit 16 августа 2018 | 09:45

rom8883:

Обвинят Путина и за дело, именно он выпустил убийцу Ходора, который замочил журналистов...

moisha_sekilman 16 августа 2018 | 09:43

А кто сомневался, что пидар Ходорок скажет другое! Вначале послал людей на верную смерть, а теперь извивается змеёй. чтобы перевести стрелки на невинных людей - это и есть истинное нутро пидара Ходорка!

icf 16 августа 2018 | 09:55

Мишка знает, что говорит! Правда, он не уточняет, какими именно наёмниками было совершено это убийство и кто его оплатил. Видимо, из скромности.

malinskii 16 августа 2018 | 10:54

Скрипали-2

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