К убийству журналистов в ЦАР могут быть причастны люди, связанные с правительственными структурами республики

К убийству российских журналистов в Центральной Африке могут быть причастны люди, связанные с правительственными структурами республики. К таким выводам пришла независимая расследовательская группа. На сегодняшний день у нее есть две основные версии. Обе они не исключают причастности российских наемников, — рассказал «Эху Москвы» инициатор расследования Михаил Ходорковский. Российская съемочная группа была убита в Центральной Африке в конце июля.