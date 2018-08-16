Минэкономразвития предложило ввести штрафы для девелоперов, которые начинают стройку на местах военных захоронений

Минэкономразвития предложило ввести штрафы для девелоперов, которые умышленно начинают стройку на местах военных захоронений. Об этом сообщает РБК. Если инициатива будет одобрена, поправки вступят в силу в конце следующего года. Чтобы закон работал, размер штрафа должен соответствовать стоимости участка, — считают эксперты, опрошенные РБК.