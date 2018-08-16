Минэкономразвития предложило ввести штрафы для девелоперов, которые начинают стройку на местах военных захоронений
Минэкономразвития предложило ввести штрафы для девелоперов, которые умышленно начинают стройку на местах военных захоронений. Об этом сообщает РБК. Если инициатива будет одобрена, поправки вступят в силу в конце следующего года. Чтобы закон работал, размер штрафа должен соответствовать стоимости участка, — считают эксперты, опрошенные РБК.
Комментарии6
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viktorova 16 августа 2018 | 08:54
А чиновников, выдающих разрешение на строительство и узаконивающих нелегальные постройки никак не наказать?
Ах, да! Чиновники - это святое!
vasyakirin 16 августа 2018 | 09:02
viktorova: ну двойная стоимость участка легко перекроет моральные страдания потомков....
lager23 16 августа 2018 | 09:02
Дебильное государство создано за последние 18 лет, оно не может разобраться почему телега стоит впереди лошади, почему разрешения на застройку дают на территории захоронений и почему территории захоронений находятся в другом статусе!
ostapbey 16 августа 2018 | 09:09
lager23: интересно про "военные" захоронения ихтамнетов, ополченцев и гусей Уткина.
Их то хоронят так, что и солдатские матери отрыть не могут. Да и жены не каются в сдаче мужей.
Не говоря уже и про тёщ.
Даже..
zztop1960 16 августа 2018 | 09:04
А хоронить на стройках можно ?
yralez 16 августа 2018 | 09:20
Понять не могу, какое отношение к захоронениям имеет Минэкономразвития ?
Может ранее планировали с силовичьем эти захоронения ?