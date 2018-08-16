На предприятиях и в институтах Роскосмоса возможны новые увольнения, — этого не исключил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, — передает агентство ТАСС.

Глава Роскосмоса добавил, что стоит цель добиться от директоров эффективного управления предприятиями.