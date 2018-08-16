На предприятиях и в институтах Роскосмоса возможны новые увольнения
На предприятиях и в институтах Роскосмоса возможны новые увольнения, — этого не исключил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, — передает агентство ТАСС.
Глава Роскосмоса добавил, что стоит цель добиться от директоров эффективного управления предприятиями.
Комментарии8
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olegleon 16 августа 2018 | 08:49
"стоит цель добиться от директоров эффективного управления предприятиями. "
какой то странный юмор у Рогозина
lager23 16 августа 2018 | 08:57
Год назад Рогозин сам прострелил себе задницу на стрельбах, а уж прикончить Роскосмос он сможет вообще без проблем!
Прощай Роскосмос!
vezdehod 16 августа 2018 | 09:14
Может это и к лучшему - Быстрее сам "Роскосмос" развалится.
curious69_ 16 августа 2018 | 09:20
Правильно... Уволить ВСЕХ разработчиков и оставить ГБ шных чиновников из 1 и 2-го отделов. Будет экономия фонда ЗП; секретность повысится до небес; управляемость возрастёт до совершенства.
rom8883 16 августа 2018 | 09:28
Логика Рогозина: Чем больше уволить, тем эффективнее предприятие.
redka17 16 августа 2018 | 09:29
Для эффективного управления отраслью нужно уволить журналиста и поставить специалиста .
gvs 16 августа 2018 | 09:30
Как всегда, начнут с того, что поувольняют всех космонавтов )))
ulagai 16 августа 2018 | 09:47
Ты же на Марс собирался,мотоциклист-ополченец?