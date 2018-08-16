Более 140 тысяч человек подписали петицию за освобождение Анны Павликовой и Марии Дубовик
Сбор подписей в поддержку фигуранток так называемого дела «Нового величия» проходит на сайте Change.оrg – это инициатива Новой газеты.
Сегодня суд должен рассмотреть вопрос о переводе Павликовой и Дубовик под домашний арест.
Комментарии4
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patrikk_1 16 августа 2018 | 08:56
Более 140 тысяч человек подписали петицию за освобождение Анны Павликовой и Марии Дубовик...
А чтобы этих экстремистов посадили, такой нет петиции, я бы обязательно подписал.
m_doc 16 августа 2018 | 09:05
Что за запоздалая кампанейщина? Гудков и ко. хотя бы копеечку урвать напоследок решили? Клоуны.
zukus 16 августа 2018 | 09:07
Еще раз убеждаюсь в необходимости телесных наказаний, которые в отношении заигравшихся девочек и мальчиков намного эффективнее и гуманнее, чем посадки.
vezdehod 16 августа 2018 | 09:11
Ими можно оклеить ВСЕ сортиры Советского Союза.