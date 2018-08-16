Власти Новой Зеландии ограничили право иностранцев покупать недвижимость в стране
Принят соответствующий закон, — передает агентство Reuters. Этот запрет был одним из предвыборных обещаний премьер-министра страны Джасинды Ардерн. Таким образом она пытается ограничить рост цен на жилье.
Против инициативы выступал Международный валютный фонд, там отмечали, что подобный шаг может негативно отразиться на зарубежных инвестициях.
Комментарии2
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buzukin1908 16 августа 2018 | 08:39
Зато на Папуа-Новой Гвинее покупай не хочу! Российскому олигарху без крыши на заметку - Папуасия - рай для инвестиций :)
rom8883 16 августа 2018 | 09:32
Наверное такие инвестиции только из РФ.