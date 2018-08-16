Власти Новой Зеландии ограничили право иностранцев покупать недвижимость в  стране

Принят соответствующий закон, — передает агентство Reuters. Этот запрет был одним из предвыборных обещаний премьер-министра страны Джасинды Ардерн. Таким образом она пытается ограничить рост цен на жилье.

Против инициативы выступал Международный валютный фонд, там отмечали, что подобный шаг может негативно отразиться на зарубежных инвестициях.