Россия перестала снижать свою долю в госдолге США: за последний месяц ситуация не изменилась
Россия перестала снижать свою долю в госдолге США: за последний месяц ситуация не изменилась, — это следует из отчета Минфина США.
В предыдущие два месяца Москва снижала свою долю. Как отмечает агентство Bloomberg, вслед за Россией от американских бумаг стала отказываться Турция, у которой возникли серьезные разногласия с Соединенными Штатами.
Комментарии12
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vasyakirin 16 августа 2018 | 08:37
А чо не снизить?
Или заморозка личных счетов бесконечно страшнее потери суверенитета страны работодателя?
olegleon 16 августа 2018 | 08:42
это мелочи. вот если Китай начнёт снижать, то это уже будет интересно.
andre_klimov 16 августа 2018 | 08:48
olegleon:
Да, стагнация Китая будет фееричной. Вопрос- а кому это надо? Самому Китаю - нафиг не надо. Китайцы - народ практичный. Знают, когда можно "воевать", а когда - лучше отложить. В отличие от вас у них главная цель - собственное благополучие, а не скрепа "нагадить кому-то".
ostapbey 16 августа 2018 | 08:50
olegleon: считаешь что русские спекулянты облигациями тупее китайских??
А если твоим спекулянтам СВИФТ вырубят.. будешь почтовыми стерхами отправления переведить??
Даже??
olegleon 16 августа 2018 | 08:53
ostapbey: а твои очередную подачку у МВФ выпросили?
ostapbey 16 августа 2018 | 08:56
olegleon: надеешься что памперсы просили??
А фиг тебе, строгай себе чопики из липы..
И берёзы даже..
lager23 16 августа 2018 | 09:09
olegleon: ....очередную подачку у МВФ выпросили?
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Хохлы то выпросили, а РФ запустила МВФ в состав ЦБ РФ! Вас это не смущает, вы когда-нибудь интересовались владельцами ЦБ РФ?
lager23 16 августа 2018 | 08:43
Эксперты Совета по международным отношениям (CFR) выяснили, что Россия продала не 84 процента казначейских бумаг США, а гораздо меньше, спрятав облигации в офшорах. Об этом говорится в блоге на сайте организации.
«Россия, вероятно, продала только около 45 процентов своего портфеля казначейских облигаций, а не 84 процента, о которых свидетельствовали последние данные Минфина США» — говорится в сообщении. Отмечается, что 16 процентов по-прежнему зарегистрированы как российские активы в США, а остальные 39 процентов скрыты в офшорах в Бельгии и на Каймановых островах....
ostapbey 16 августа 2018 | 08:54
lager23: а чего бы и не прятать????
Узнают чии это накопления вкладены в облигации..и вложат по помидоры. Со строгой конфискацией.
Лучше уж дурку валять что мол "..я не я и кошка не моя.."
al192 16 августа 2018 | 09:41
ostapbey: даже
apels 16 августа 2018 | 08:49
Попытка повлиять на ситуацию выводом бумаг просто провалилась. США никак не отреагировали на согласованный вывод золота и бумаг Россией и Турцией. Дальнейший вывод, судя по всему, приостановлен по простой причине - перекладывание сулит убытки и адекватной замены не найдено.
ostapbey 16 августа 2018 | 08:58
apels: так купляпродажа долговых обьязательств подразумевала выгоду.
Хоть какую нибудь.
А тут явный голяк с минусом..
Лучше уж ветошью прикинуться на пороге Белого дома..
Даже.