Россия перестала снижать свою долю в госдолге США: за последний месяц ситуация не изменилась, — это следует из отчета Минфина США.

В предыдущие два месяца Москва снижала свою долю. Как отмечает агентство Bloomberg, вслед за Россией от американских бумаг стала отказываться Турция, у которой возникли серьезные разногласия с Соединенными Штатами.