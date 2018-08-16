Министерство просвещения собирается ужесточить правила подбора приемных семей для сирот

По словам главы ведомства Ольги Васильевой, в частности, планируется ограничить количество приемных детей в одной семье.

Кроме того, для будущих приемных родителей собираются ввести дополнительное тестирование, — сообщает РБК. Это связано с серией происшествий в приемных семьях.

Васильева также высказалась против разрешения усыновлять детей людям с ВИЧ.