Министерство просвещения собирается ужесточить правила подбора приемных семей для сирот
По словам главы ведомства Ольги Васильевой, в частности, планируется ограничить количество приемных детей в одной семье.
Кроме того, для будущих приемных родителей собираются ввести дополнительное тестирование, — сообщает РБК. Это связано с серией происшествий в приемных семьях.
Васильева также высказалась против разрешения усыновлять детей людям с ВИЧ.
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