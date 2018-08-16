Дорогомиловский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о переводе под домашний арест фигуранток дела «Нового величия»

Дорогомиловский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о переводе под домашний арест фигуранток так называемого дела «Нового величия».

Как сообщили ранее в СК, следственные действия завершены и нет оснований дальше содержать в СИЗО 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.

Адвокат Павликовой, Ольга Карлова, в интервью «Эху Москвы» сказала, что по всей вероятности, мера пресечения сегодня будет изменена.

Накануне в Москве прошла акция в поддержку девушек. В «Марше матерей» приняли участие несколько сотен человек несмотря на проливной дождь. Участники прошли от Пушкинской площади до здания Верховного суда с игрушками в руках.