Дорогомиловский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о переводе под домашний арест фигуранток дела «Нового величия»
Дорогомиловский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о переводе под домашний арест фигуранток так называемого дела «Нового величия».
Как сообщили ранее в СК, следственные действия завершены и нет оснований дальше содержать в СИЗО 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик.
Адвокат Павликовой, Ольга Карлова, в интервью «Эху Москвы» сказала, что по всей вероятности, мера пресечения сегодня будет изменена.
Накануне в Москве прошла акция в поддержку девушек. В «Марше матерей» приняли участие несколько сотен человек несмотря на проливной дождь. Участники прошли от Пушкинской площади до здания Верховного суда с игрушками в руках.
Комментарии3
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olegleon 16 августа 2018 | 08:39
не "домашний", а, если судить по сообщениям Эха, на "больничный арест". они же все настолько больны, что смогут прожить до суда, только в реанимации
rom8883 16 августа 2018 | 09:34
olegleon: Желаю вашим детям там побывать.
rom8883 16 августа 2018 | 09:36
А те, кто их провоцировал под каким арестом?