Одиннадцать россиян, осужденных на Украине, просят Владимира Путина обменять их на украинских политзаключенных
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.
Заявления будут направлены в МИД Украины, чтобы дипломатическая почта доставила их в администрацию президента России.
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
andreyoo 16 августа 2018 | 08:33
Кто-то, то ли МИД Украины, то ли МВД или сама Денисова устроили флэшмоб в своих колониях?
а расскажите за что осуждены те россияне
blinorozhiy_chmo 16 августа 2018 | 08:49
Омерзительные бандиты-бандеровцы привычно торгуют заложниками из числа мирного населения.
klukvik 16 августа 2018 | 08:57
blinorozhiy_chmo: а гламурные бандиты-запутенцы не торгуют))
navsegda 16 августа 2018 | 09:01
blinorozhiy_chmo: халтуришь троллина , ты бы хоть текст в своих высерах менял иногда , смотри выгонят из ольгино , работать придётся
opiatnovyi63 16 августа 2018 | 08:50
andreyoo: Естественно , за терроризм, сепаратизм, бандитизм и скрепизм.
andreyoo 16 августа 2018 | 09:02
opiatnovyi63: Естественно , за терроризм, сепаратизм, бандитизм и скрепизм.
---
Ты ж поди даже фамилий не знаешь. Так дежурно попукал в трубочку.
poluputing 16 августа 2018 | 09:16
andreyoo: это вам скрепно не знать фамилии своих соотечественников. Украинцы своих знают. Украина помнит своих сынов.
navsegda 16 августа 2018 | 08:50
andreyoo: тебе интернет нужен только что бы порнуху смотреть ? Виктор Агеев
Был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинениям в службе по контракту в самопровозглашенной ЛНР и незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Алексей Седиков
Был задержан в июле 2016 года на территории Донецкой области. На видео, опубликованном украинскими правоохранительными органами, Седиков называл себя командиром взвода сепаратистов.
Ну и так далее , гугл в помощь
andreyoo 16 августа 2018 | 09:09
navsegda: На видео, опубликованном украинскими правоохранительными органами, Седиков называл себя командиром взвода
---
Ты где-то в новости увидел фамилию Седюкова или Агеева? Ок. Назови остальные 9 фамилий гуглист ты наш удачливый.
Кроме того, даже если эти двое есть в списке, объясни мне как украинский либераст простому российскому ватнику Отчего надо выпустить украинского террориста, чтобы взамен выпуститьа российского. Пусть и сидят оба по месту преступления
navsegda 16 августа 2018 | 09:25
andreyoo: Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров, Евгений Шаталов, Алексей Седиков, Александр Саттаров и Фарух Камалов.
И я не украинец , я белорус )
lisitsa1962 16 августа 2018 | 09:33
andreyoo: Просто интересно: а вам самому не стыдно сто вы не знаете фамилии своих соотечественников, за которых впрягаетесь?
vezdehod 16 августа 2018 | 09:17
На хрена вы ему нужны такие - не смогли застрелиться при пленении, то сидите там. где посадили.
vasyakirin 16 августа 2018 | 08:34
РФ свою биомассу на украинских экстремистов не меняет
Генералиссимус....
proxxit 16 августа 2018 | 08:35
Лохлам надо больше пытать, чтобы увеличивать массовость просителей...
В нищий подсанкционный Мордор под руководством Кровавого Путина можно ехать или из под пыток или из дурки.
olegleon 16 августа 2018 | 08:37
а голодовку объявить сначала?
zztop1960 16 августа 2018 | 08:52
olegleon: В Латвии , арестованный Гапоненко , обьявил голодовку, целых два дня голодал пророссийский патриот и начал хавать
lisitsa1962 16 августа 2018 | 09:44
zztop1960: Про два дня вспомнилось...В далёком 1990м году в Киеве были студенческие выступления, получившие название "революция на граните" (потому как палатки были на Окт. площади. Студенты голодали, добиваясь отставки Пред СовМина УССР Масола, национализации имущества КПСС и КПУ, возвращения украинцев, служащих в армии за пределами Украины и т.д... Я не об этом. Студенты голодали 2 недели, некоторым было плохо, но они таки добились выполнения части требований (Масола ушли) гл, главное, Украина увидела что с ними начали говорить и что они не экстремисты.
Глядя на это, союз московских студентов также начал свою "революцию", московские студенты вышли и начали голодать. Проголодали...один день.:)))
fosst13 16 августа 2018 | 08:37
Добавить Бутова, Бутину и остальных заложников США и можно обменивать, ящитаю.
navsegda 16 августа 2018 | 08:53
fosst13: Бутов не просит поменять себя на украинских полит заключённых , его задержали и посадили ещё до российской агрессии , когда все ещё думали что Россия нормальная страна с вменяемым руководством
fosst13 16 августа 2018 | 09:34
navsegda: Какая разница. Если можно освободить заложника из застенок США, то нужно это делать.
vasya_von_smetankin 16 августа 2018 | 08:48
Не, не.
Владимир Владимирович не прогибается же.
Именно за это его любят и уважают россияне.
davi__koloradov 16 августа 2018 | 08:48
Рашкованы своих не бросают, они их кидают.
opiatnovyi63 16 августа 2018 | 08:48
Их вроде там нет и не было отродясь..
klukvik 16 августа 2018 | 09:00
нахрена они путену. у него, судя по последним выборам, этого добра на сто лет припасено
ivar1964 16 августа 2018 | 09:00
Одиннадцать? Мелочь! Путин мыслит стратегически: меньше, чем на тысячу не согласится.
parasuk_ 16 августа 2018 | 09:02
В России нет политзаключенных. А есть осужденные украинские террористы. В количестве около 200 рыл :)
poluputing 16 августа 2018 | 09:21
parasuk_: andreyoo: недаром вас Путин назвал ГОВЁННЫМ ЗАМЕСОМ, знает цену
zukus 16 августа 2018 | 09:17
Шановны украински друзи! Вам уже вернули Надию Савченко. Вернут и Синцова, и всех остальных. Москалики уже над этим работают. Не сомневайтесь - за ними не заржавеет.
Слава Украине!
Героям слава!
Вперед, на старые грабли!