Защита арестованной в США россиянки Марии Бутиной собирается создать фонд в ее поддержку

Об этом газете Известия рассказал адвокат Роберт Дрисколл. Он сказал, что после создания фонда люди из любой точки мира смогут перечислять через интернет деньги на защиту Бутиной.

Россиянку задержали в июле. Ее обвинили в сговоре с целью работы агентом России.