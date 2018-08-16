Защита арестованной в США россиянки Марии Бутиной собирается создать фонд в ее поддержку
Об этом газете Известия рассказал адвокат Роберт Дрисколл. Он сказал, что после создания фонда люди из любой точки мира смогут перечислять через интернет деньги на защиту Бутиной.
Россиянку задержали в июле. Ее обвинили в сговоре с целью работы агентом России.
Комментарии5
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opiatnovyi63 16 августа 2018 | 08:22
А что, кто её туда послал и на кого она работала , уже умыли руки?
vasyakirin 16 августа 2018 | 08:28
opiatnovyi63: просто, уволилась месяцем раньше....
proxxit 16 августа 2018 | 08:41
vasyakirin:
Забавно, как вы - гэбушные портянки, нанятые ФСБ изображать либералов, манерно отказываетесь от своих
max3446 16 августа 2018 | 08:29
а где марши российской оппозиционной либерастни в поддержку незаконно арестованной россиянки, или против хозяев нельзя? вот по таким делам четко видна сущность так называемых "правозащитников". Они любого террориста или экстремиста готовы защищать лишь бы он против властей был, а вот кто действительно незаконно осужден, но в другой стране, им до них дела нет. Потому что деньги получают оттуда, и вот не кусают руку их кормящую надо полагать
trans 16 августа 2018 | 09:25
max3446: Да какие нафиг марши, если Бутину поддерживают на уровне российских министров?! Вон как тот же Лавров за нее распинался.