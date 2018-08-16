Министерство просвещения собирается ужесточить правила усыновления

Это решение связано с серией происшествий в приемных семьях.

В первую очередь будут серьезно ужесточены требования к приемным родителям. Это касается в частности психологического обследования претендентов. Об этом РБК рассказала министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, анализ случаев применения насилия по отношению к приемным детям показал, что «подбор будущих родителей шел очень небрежно». Кроме того, министерство намерено сократить максимальное количество детей, которых может усыновить одна семья, — сейчас их число может достигать восьми. Семья – это «не детский сад, не детский дом», подчеркнула Васильева. Министр также высказалась против возможности усыновлять детей приемными родителями с ВИЧ. Она заявила, что «далека от этой идеи».

Соответствующие поправки сейчас готовит Минздрав. Кроме того, в конце июня Конституционный суд признал, что запрет людям с ВИЧ брать детей из детдома противоречит Основному закону.

Реформу органов опеки и попечительства в начале августа также призвала провести детский омбудсмен Анна Кузнецова. С этим предложением она выступила после того, как широкий резонанс вызвало убийство девочки ее опекуном в Татарстане.