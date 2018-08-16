Мосгорсуд сегодня огласит приговор бывшему замначальника столичного главка Следственного комитета Денису Никандрову

Высокопоставленного офицера СК обвиняют в получении взятки от «вора в законе» Шакро Молодого.

В ходе прений обвинение запросило для Дениса Никандрова 5,5 лет колонии. Также прокуратура требует лишить его звания генерала и выплатить штраф в размере 65 миллионов рублей. Защита же полагает, что подсудимый заслуживает более мягкого наказания с учетом сотрудничества со следствием и дачи показаний на своего начальника Александра Дрыманова.

По версии следствия, фигуранты дела через посредника получили миллион долларов от вора в законе Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. Из этой суммы Никандров получил 200 тысяч. Взятка была выплачена в обмен на освобождение из-под стражи соратника Калашова Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Тот был арестован после инцидента со стрельбой на Рочдельской улице в Москве.

Ранее по делу о взятке уже был осужден экс-глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

На минувшей неделе стало известно о предъявлении Максименко нового обвинения по этому же делу. По версии следствия, он получил взятку за освобождение Кочуйкова от двух разных людей.