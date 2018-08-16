В аэропорту Будапешта из контейнера на турецком лайнере произошла утечка иридия-192
Как сообщает онлайн издание Index.hu, инцидент произошел на борту «Турецких авиалиний». С радиоактивным веществом могли контактировать три человека. Международный терминал 2B пришлось закрыть на время закрыть. Из-за инцидента был приостановлен вылет восьми рейсов. Об обстоятельствах утечки радиоактивного вещества не сообщается. По сведениям Reuters, контейнер прибыл из Стамбула по заказу венгерской компании — в нем содержался иридий из российского Дмитровграда.
Комментарии2
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klukvik 16 августа 2018 | 08:01
контейнер из Дмитровграда - оцинкованное ведро походу
perestarok 16 августа 2018 | 08:01
Смешно! Российский иридий в Будапешт идёт из Стамбула. Правой рукой чешем левое ухо.