Суд сегодня рассмотрит вопрос о переводе фигуранток дела «Новое величие» под домашний арест

Суд сегодня рассмотрит вопрос о переводе фигуранток дела «Новое величие» Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест. С таким ходатайством накануне обратился Следственный комитет.

Напомним, всего по делу о создании экстремистской организации «Новое величие» проходят 10 человек. Их обвиняют в попытке свержения конституционного строя. Защита же настаивает, что дело появилось благодаря провокации сотрудника спецслужб.