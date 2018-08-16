В России впервые разрешили провести гей-парад

Во всяком случае, так у себя во «Вконтакте» утверждает лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев. По его сведениям, глава Администрации Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый, население которого составляет семь человек.

Алексеев отметил, что первый согласованный гей-парад состоятся 26 августа. «Главное не превысить заявленное число участников в 300 человек», — пишет Алексеев.