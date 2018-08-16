В России впервые разрешили провести гей-парад
Во всяком случае, так у себя во «Вконтакте» утверждает лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев. По его сведениям, глава Администрации Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый, население которого составляет семь человек.
Алексеев отметил, что первый согласованный гей-парад состоятся 26 августа. «Главное не превысить заявленное число участников в 300 человек», — пишет Алексеев.
Комментарии5
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sg97 16 августа 2018 | 07:38
Жесткий троллинг!!!!! 7 человек, средний возраст жителей 84 года, средняя острота зрения - 0,2. Пидеру сообщества и всему братству жопы там будет спокойно, можно даже речевки свои орать, все равно их люди не услышат )))
alend 16 августа 2018 | 07:42
ну вот ..а то визжали гейропа гейропа....)))) с этого сразу надо было начинать)))
tanyaya 16 августа 2018 | 07:45
Полчаса смеялась, спасибо за такую чудесную новость )))
vera14 16 августа 2018 | 07:51
Надеюсь, что эти разноцветные хотя бы помогут старикам выкопать картошку в огородах.
vlabumur 16 августа 2018 | 08:04
— Господа офицеры, замечательный каламбур слышал я на днях. Вы все пидорасы, а я д’Артаньян, но в стихах это было просто прекрасно, уверяю вас, просто прекрасно.