Россельхознадзор сегодня ограничит поставки персиков из Сербии и Македонии
Ранее в этих фруктах было обнаружено опасное карантинное заболевание.
С 13 июля Россельхознадзор выявил 27 партий персиков и абрикосов из Сербии, зараженных бурой монолиозной гнилью. Именно это и стало причиной запрета фруктов. Подчеркивается, что карантинная служба Сербии выдала зараженной продукции необходимые сертификаты, подтверждающие ее безопасность. Как передает ТАСС, та же ситуация сложилась и с косточковыми из Македонии – было выявлено три случая заражения этим же заболеванием. Под запрет попали не только персики и абрикосы, но и вишня, черешня, сливы и тёрн.
Ограничения будут действовать до тех пор, пока Сербия и Македония не представят результаты официальных расследований по нотам, которые были направлены Россельхознадзором. Продукцию, которую отгрузили до сегодняшнего дня, допустят к ввозу после прохождения фитосанитарного контроля.
На переговорах с российской стороной представители Сербии объясняли, что появлению бурой монолиозной гнили способствовали погодные условия, сложившиеся этим летом. Сербская сторона пообещала ввести максимально жесткие меры фитосанитарной безопасности.
Комментарии3
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sergo_25_26 16 августа 2018 | 07:38
Очень правильное решение и своевременное. Брюква и репа на подходе. Нечего персики жрать.
greeg1 16 августа 2018 | 08:01
Держись братушки. Это только начало. У Батьки Госсельхознадзор тоже периодически бурую гниль выявляет если тот на Кремль начинает батон крошить.
klukvik 16 августа 2018 | 08:07
нефиг валюту прожирать. бомбу делать надо.