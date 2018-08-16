Россельхознадзор сегодня ограничит поставки персиков из Сербии и Македонии

Ранее в этих фруктах было обнаружено опасное карантинное заболевание.

С 13 июля Россельхознадзор выявил 27 партий персиков и абрикосов из Сербии, зараженных бурой монолиозной гнилью. Именно это и стало причиной запрета фруктов. Подчеркивается, что карантинная служба Сербии выдала зараженной продукции необходимые сертификаты, подтверждающие ее безопасность. Как передает ТАСС, та же ситуация сложилась и с косточковыми из Македонии – было выявлено три случая заражения этим же заболеванием. Под запрет попали не только персики и абрикосы, но и вишня, черешня, сливы и тёрн.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока Сербия и Македония не представят результаты официальных расследований по нотам, которые были направлены Россельхознадзором. Продукцию, которую отгрузили до сегодняшнего дня, допустят к ввозу после прохождения фитосанитарного контроля.

На переговорах с российской стороной представители Сербии объясняли, что появлению бурой монолиозной гнили способствовали погодные условия, сложившиеся этим летом. Сербская сторона пообещала ввести максимально жесткие меры фитосанитарной безопасности.