В Сергиевом Посаде хотят уволить замдиректора музея «Дубрава» имени Александра Меня

Священник Виктор Григоренко сообщил «Новой газете», что угрозы начались после того, как он выступил против строительства новой свалки в районе. После этого в центр «Дубрава» нагрянула комиссия из области и потребовала сократить три ставки, в том числе замдиректора.

Отец Виктор — племянник протоиерея Александра Меня и один из основателей музея.