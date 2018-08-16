В Сергиевом Посаде хотят уволить замдиректора музея «Дубрава» имени Александра Меня
Священник Виктор Григоренко сообщил «Новой газете», что угрозы начались после того, как он выступил против строительства новой свалки в районе. После этого в центр «Дубрава» нагрянула комиссия из области и потребовала сократить три ставки, в том числе замдиректора.
Отец Виктор — племянник протоиерея Александра Меня и один из основателей музея.
Комментарии2
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arye_11 16 августа 2018 | 07:46
Свалки в России - одна из скреп.
Выступать против свалок все равно, что выступать против Путина.
vlabumur 16 августа 2018 | 07:54
Племянник,зять сват,теща,
Российская вполне история,
немножко грустно всем не более.