Требования к приемным родителям в России будут ужесточены
Об этом сообщила Министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, максимальное число детей в приемных семьях будет сокращено. Это предусматривает законопроект, подготовленный ведомством. Сейчас законодательство позволяет усыновлять не более восьми детей. По мнению Васильевой изменения нужно внести и в правила изъятия детей из семей, когда жизни и здоровью ребенка угрожает опасность.
Ранее за реформу органов опеки выступила и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Комментарии3
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angrew 16 августа 2018 | 07:43
И куда они "высвободившихся" детей собираются девать? Сразу грудничков в Суворовские училища?
vlabumur 16 августа 2018 | 07:50
Отношения то рыночные,на запад отправлять выгоднее.
pravdatut 16 августа 2018 | 08:10
В прошлом году горели дети в старых домах с печным отоплением. 8 детей+ свои - это очень много. Кто их кормит, стирает для них ??? Советская компанейщина. После скандалов с детьми в детдомах власть решила распихать их по разным семьям.